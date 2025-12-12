Походить не з Данії: кому насправді належало одне з найстаріших суден Європи (фото)

Вчені дослідили одне з найстаріших суден Північної Європи і виявили докази, які змінюють давні припущення про його походження. 2400-річне судно Хьортспринг (Hjortspring), виявлене понад століття тому в Данії, впродовж десятиліть вважалося місцевим виробом.

Новий аналіз показує, що його будівельники, ймовірно, працювали далеко від данських берегів, у багатих на сосни районах уздовж східного узбережжя Балтійського моря, пише Arkeonews.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Дослідницька група вивчила давно проігноровані фрагменти конопачення та лубових мотузок, що зберігаються в Національному музеї Данії. Вони підтвердили радіовуглецеве датування між 381 і 161 роками до н. е. та визначили соснову смолу, змішану з тваринним жиром, як матеріал для конопачення.

Відео дня

Сосна була надзвичайно рідкісною в Данії залізної доби, але поширеною в таких регіонах, як Борнгольм, Готланд, Блекінге, північна Польща та ширший Балтійський регіон. Такі деталі вказують на те, що місце будівництва знаходилося на сході, а не в Данії. Сам човен мав довжину майже 20 метрів, був побудований з липових дощок, зшитих лубовим шнуром, і рухався за допомогою кленових весел.

Колись судно перевозило до 24 воїнів і мало вигнуті носи, що нагадували скандинавські наскельні різьблення бронзової доби. Човен виявили на острові Альс наприкінці 1800-х років. Окрім нього дослідники знайшли навмисно пошкоджену колекцію зброї та щитів, що вказує на насильницьке зіткнення в IV столітті до н. е.

Колись судно перевозило до 24 воїнів і мало вигнуті носи, що нагадували скандинавські наскельні різьблення бронзової доби Фото: Fauvelle et al

Човен Хьортспринг поєднував давні будівельні традиції з військовою справою залізної доби. Для зшивання дощок використовували шматки липового дерева, зшиті двошаровими S-подібними шнурами, що утворювали гнучкий, але міцний каркас.

Експериментальні випробування показали, що ці шнури можна було подвоїти, створюючи двошарові та чотиришарові візерунки в конопаченні. На одному з фрагментів навіть збереглася частина відбитка пальця, ймовірно залишеного під час ремонту, що додає рідкісний особистий слід від людини, безпосередньо пов'язаної з цим човном.

На одному з фрагментів навіть збереглася частина відбитка пальця, ймовірно залишеного під час ремонту Фото: Fauvelle et al

Легка конструкція, вагою трохи більше 530 кг, дозволяла швидко і легко витягувати судно на берег або переносити по суші. Зброя, знайдена поблизу — мечі, наконечники списів, кольчуги та близько 50 щитів кельтського типу — вказує на те, що нападники прибули морем і були розгромлені, після чого човен і захоплений арсенал були занурені в болото як ритуальне жертвоприношення.

Ці знахідки дають ширше уявлення про конфлікти доримської залізної доби. Якщо човен походив звідкись з Балтійського моря, його екіпаж подолав великі відстані через складні води, перш ніж дістатися до данських островів. Такий рух свідчить про скоординовані військові дії, а не про невеликі місцеві сутички.

Важливо

Зображає Троянську війну під іншим кутом: археологи знайшли незвичайну мозаїку у Великій Британії (фото)

Дослідження допомагає прояснити питання, яке залишалося відкритим протягом поколінь: де насправді було побудовано човен Хьортспринг. Його реконструкція в Копенгагені служить нагадуванням про ранні війни на великі відстані та майстерність, яка дозволяла екіпажам перетинати відкрите море на легких, зшитих вручну суднах.

Раніше Фокус писав про таємничі підводні стіни, які виявили у Франції. Ці споруди були побудовані тисячі років тому.

Також ми розповідали про золоті прикраси, які виявили у Казахстані. Їх знайшли під час дослідження древнього поховання в регіоні Жетісу.