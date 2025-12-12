Підводні стіни здивували вчених: навіщо їх збудували тисячі років тому (фото)

Поблизу острова Сен у Бретані, Франція, археологи виявили великий комплекс затоплених кам'яних утворень. Ці споруди знаходяться на глибині декількох метрів нижче сучасного рівня моря, що свідчить про зміни берегової лінії в пізньому мезоліті та ранньому неоліті.

Вчені, які співпрацюють з Міжнародним журналом морської археології, задокументували утворення, відомі як TAF1, TAF2A, TAF2B і TAF3, пише Heritage Daily.

"Було виявлено чотири споруди… розташовані за 1,9 кілометра на захід від острова Сен", — пишуть автори. TAF1 утворювала стіну довжиною приблизно 120 метрів, побудовану з укладених один на одного кам'яних блоків, увінчаних понад 60 вертикальними плитами. TAF2A мала той самий архітектурний стиль.

TAF1 утворювала стіну довжиною приблизно 120 метрів, побудовану з укладених один на одного кам'яних блоків Фото: International Journal of Nautical Archaeology

Нові дослідження в 2024 році додали ще чотири споруди, названі YAG1, YAG2, YAG3B і YAG3C, які побудовані з невеликих кам'яних блоків, розташованих у прямих лініях.

Дослідники стверджують, що стіни закривали природні заглиблення на морському дні. YAG3C виділялася як 50-метрова стіна, побудована з невеликих монолітів, розташованих на відстані близько метра один від одного, іноді в декількох паралельних рядах.

Нові дослідження в 2024 році додали ще чотири споруди — YAG1, YAG2, YAG3B і YAG3C — побудовані з невеликих кам'яних блоків, розташованих у прямих лініях

У дослідженні зазначається, що фольклор Бретані згадує про затоплене поселення в затоці Дуарнене, недалеко від місця знахідки. Наявність штучних кам'яних споруд свідчить про те, що такі легенди можуть зберігати спогади про втрату землі тисячі років тому.

Автори додали, що деякі з менших споруд могли служити рибними пастками, а більші — забезпечувати захист. Вони дійшли висновку, що масштаб і технічна майстерність, продемонстровані в найбільших спорудах, не мають аналогів у Франції того періоду, що робить цю знахідку важливою для розуміння того, як ранні спільноти формували своє прибережне середовище.

