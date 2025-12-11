6000-річний артефакт виявили в Івано-Франківській області: що відомо про знахідку (фото)

У Івано-Франківській області археологи виявили трипільську фігурку бика, якій понад 6000 років. Артефакт, знайдений у селі Залуква поблизу міста Галич, одразу привернув увагу завдяки своїй ретельній формі та надзвичайно хорошому стану, в якому він зберігся.

Фігурку знайшли в урочищі Сад дослідники з Національного заповідника "Давній Галич". За даними археологів, предмет належав до трипільської культури і датується фазою Б II, тобто початком 4 тисячоліття до н. е., пише Arkeonews.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

У своїй заяві дослідники зазначили, що знахідка "є цінним свідченням духовного світу та мистецьких традицій трипільців". Цей предмет є прямим свідченням того, як громади того періоду висловлювали свої вірування за допомогою невеликих глиняних предметів і як ці предмети могли використовуватися в сезонних обрядах або домашніх ритуалах.

Відео дня

Предмети такого типу часто символізували ідеї, пов'язані з силою, відновленням сільського господарства або добробутом домогосподарств Фото: Давній Галич

Предмети такого типу часто символізували ідеї, пов'язані з силою, відновленням сільського господарства або добробутом домогосподарств. Оскільки бики мали сильне символічне значення в багатьох стародавніх суспільствах, фігурка, ймовірно, слугувала захисним предметом або використовувалася в церемоніях, пов'язаних із сільськогосподарськими циклами.

Археологи також використовують такі знахідки, щоб зрозуміти, як функціонували поселення зсередини, оскільки розподіл символічних предметів допомагає ідентифікувати житлові приміщення, робочі зони або спільні зони. Трипільські поселення простягалися від сучасної Румунії через Молдову до України, досягаючи аж до Дніпра.

Бики мали сильне символічне значення в багатьох стародавніх суспільствах Фото: Давній Галич

Трипільська кераміка, планування та глиняне мистецтво були настільки самобутніми, що чесько-український археолог Вікентій Хвойка наприкінці 1800-х років створив наукову основу цієї культури. Хоча вона широко досліджувалася, багато що про її соціальну структуру та традиції залишається невідомим, і кожен новий предмет допомагає заповнити давні прогалини.

Артефакт знайшли у регіоні, відомому глибокими культурними шарами, сформованими доісторичними групами, середньовічними громадами та ранніми слов'янськими народами. Недавні археологічні роботи підтвердили цю довгу часову шкалу, зокрема виявлення середньовічної дороги поблизу церкви Святого Пантелеймона у селі Шевченкове на початку цього року.

Важливо

Попелястий кулон розкрив секрети вікінгів: чому срібна прикраса стала надважливою знахідкою

У цьому ширшому контексті артефакт служить доказом того, що минуле регіону сягає далеко за межі задокументованої історії, пов'язуючи сучасний ландшафт із повсякденним життям доісторичних сімей, традиції яких продовжують цікавити дослідників.

Раніше Фокус писав про те, як пастух знайшов стародавній артефакт у горах. Задля збереження артефакту, вченим довелося його перепоховати.

Також ми писали про те, як Герон Александрійський створив двигун тисячі років тому. Проте це був не єдиний винахід видатного вченого.