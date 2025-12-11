6000-летний артефакт обнаружили в Ивано-Франковской области: что известно о находке (фото)

В Ивано-Франковской области археологи обнаружили трипольскую фигурку быка, которой более 6000 лет. Артефакт, найденный в селе Залуква вблизи города Галич, сразу привлек внимание благодаря своей тщательной форме и чрезвычайно хорошему состоянию, в котором он сохранился.

Фигурку нашли в урочище Сад исследователи из Национального заповедника "Древний Галич". По данным археологов, предмет принадлежал к трипольской культуре и датируется фазой Б II, то есть началом 4 тысячелетия до н. э., пишет Arkeonews.

В своем заявлении исследователи отметили, что находка "является ценным свидетельством духовного мира и художественных традиций трипольцев". Этот предмет является прямым свидетельством того, как общины того периода выражали свои верования с помощью небольших глиняных предметов и как эти предметы могли использоваться в сезонных обрядах или домашних ритуалах.

Предметы такого типа часто символизировали идеи, связанные с силой, восстановлением сельского хозяйства или благосостоянием домохозяйств Фото: Давній Галич

Предметы такого типа часто символизировали идеи, связанные с силой, восстановлением сельского хозяйства или благосостоянием домохозяйств. Поскольку быки имели сильное символическое значение во многих древних обществах, фигурка, вероятно, служила защитным предметом или использовалась в церемониях, связанных с сельскохозяйственными циклами.

Археологи также используют такие находки, чтобы понять, как функционировали поселения изнутри, поскольку распределение символических предметов помогает идентифицировать жилые помещения, рабочие зоны или общие зоны. Трипольские поселения простирались от современной Румынии через Молдову до Украины, достигая вплоть до Днепра.

Трипольская керамика, планировка и глиняное искусство были настолько самобытными, что чешско-украинский археолог Викентий Хвойка в конце 1800-х годов создал научную основу этой культуры. Хотя она широко исследовалась, многое о ее социальной структуре и традициях остается неизвестным, и каждый новый предмет помогает заполнить давние пробелы.

Артефакт нашли в регионе, известном глубокими культурными слоями, сформированными доисторическими группами, средневековыми общинами и ранними славянскими народами. Недавние археологические работы подтвердили эту длинную временную шкалу, в частности обнаружение средневековой дороги вблизи церкви Святого Пантелеймона в селе Шевченково в начале этого года.

В этом более широком контексте артефакт служит доказательством того, что прошлое региона выходит далеко за пределы задокументированной истории, связывая современный ландшафт с повседневной жизнью доисторических семей, традиции которых продолжают интересовать исследователей.

