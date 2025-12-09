Пепельный кулон раскрыл секреты викингов: почему серебряное украшение стало сверхважной находкой

Редкий кулон из захоронения X века в Швеции дал детальное представление о том, как викинги представляли себе беременность. Небольшое серебряное изделие изображает женщину с округлым животом и выделялось среди других предметов, найденных в этой же местности.

Этот артефакт, который сейчас хранится в Шведском историческом музее, известен как пепельный кулон. Археолог Т. Дж. Арне нашел его в 1920 году во время раскопок в поселке Аска вместе с несколькими другими кулонами, серебряными кольцами, исламской серебряной монетой и костяной игровой доской, пишет Live Science.

Фигура на кулоне стоит с чуть расставленными ногами и руками, размещенными под животом, частично обрамленными кольцом. Слабые линии над головой напоминают корону или головной убор, а застегнутый плащ с рядами бусин отражает традиционное ожерелье, которое, по описанию, носила Фрейя.

Исследователи, такие как Мартин Рундквист, Нил Прайс и Хиде Густафссон, отмечают, что полная коллекция погребальных вещей указывает на высокий статус, а также на церемониальные обязанности.

Дизайн кулона, особенно детали из бусин, сравнивают с известным ожерельем Брисингамен, связанным с Фрейей, богиней, которая в скандинавской традиции ассоциируется с плодородием и рождением детей. Эта связь побудила некоторых специалистов предположить, что подвеска служила защитным предметом.

Другое мнение связывает украшение с расположенным поблизости курганом с плоской верхушкой, который, как считается, обозначает основание большого зала, что указывает на то, что женщина могла принадлежать к влиятельной семье, чьи реликвии передавались из поколения в поколение.

Предметы в захоронении, включая посох с головой волка, также указывают на возможную ритуальную роль, а отсутствие подобных предметов в более поздних могилах свидетельствует о том, что она, возможно, была одной из последних сторонников язычества до того, как христианство дошло до этого региона.

Кулон является редким визуальным свидетельством беременности в искусстве эпохи викингов и показывает, как один предмет может раскрыть значимые аспекты верований, статуса и традиций. Его наличие в могиле помогает объяснить, как личные предметы сохраняли идентичность и память во время больших культурных изменений.

