Попала далеко от родины: в Вульче обнаружили редкую статую, однако есть нюанс (фото)

В Италии археологи обнаружили редкую древнегреческую скульптуру, которая дала новое представление о культурном взаимодействии в Средиземноморье. Во время раскопок в бывшем этрусском городе Вульчи исследователи нашли голову мраморной статуи, которой более 2500 лет.

Голову статуи нашли среди остатков большого храмового комплекса, который ученые исследовали в рамках проекта "Городской пейзаж Вульчи". Позже находка была представлена в Риме на событии, в котором принял участие министр культуры Италии Алессандро Джули, пишет Arkeonews.

По словам доктора Мариакиары Франческини и доктора Пола П. Пасиеки, скульптура подтвердила, что контакты между греческими и этрусскими общинами были крепче, чем считалось ранее.

Франческини отметила, что предыдущие интерпретации этих отношений базировались преимущественно на греческой керамике, но эта статуя свидетельствует о перемещении квалифицированных мастеров и религиозных идей. Пасиека добавил, что, вероятно, эта работа была изготовлена в Аттике, а затем импортирована в Этрурию.

Скульптура подтвердила, что контакты между греческими и этрусскими общинами были крепче, чем считалось ранее Фото: Mariachiara Franceschini

Статуя изображала молодую женщину, отчеканенную с изящными деталями, имевшую черты, похожие на статуи, известные из Афинского Акрополя. Прическа, моделирование лица и высеченная диадема указывали на связи с атичной мастерской, действовавшей в начале V века до н. э.

На поверхности сохранились следы древней краски, что является редким материалом, который поможет специалистам понять, как такие скульптуры выглядели изначально. Статую обнаружили вблизи большого храма, построенного между VI и V веками до н. э., этрусско-итальянского сооружения, на которое повлияли греческие архитектурные образцы.

Исследователи считают, что найденная статуя могла принадлежать к скульптурной экспозиции, связанной с ранней деятельностью храма, возможно, выполняя религиозную роль. Ее наличие подтвердило мысль, что элитные группы Вульчи стремились к непосредственному контакту с греческими художественными стилями.

В Риме продолжается реставрация головы статуи, а специалисты готовят официальные публикации Фото: Agnese Sbaffi

Эта находка подкрепила мнение, что Вульчи играло важную роль в региональном обмене в период своего расцвета. Как мощный этрусский город, контролировавший важные торговые пути, Вульчи привлекал товары, идеи и квалифицированных рабочих.

Импортированная греческая керамика уже давно свидетельствовала об этом, но большая мраморная скульптура указывает на более тесные художественные контакты и, возможно, визиты греческих мастеров. Раскопки также обнаружили слои, охватывающие многие периоды, включая захоронения поздней античности, найденные в 2025 году.

Статуя изображала молодую женщину, отчеканенную с изящными деталями, имевшую черты, похожие на статуи, известные из Афинского Акрополя Фото: Mariachiara Franceschini

Исследователи из немецких университетов и итальянских органов охраны культурного наследия продолжают совместно работать над проектом при поддержке таких учреждений, как Фонд Фрица Тиссена, Фонд Герды Хенкель и Немецкий исследовательский фонд, который финансирует эту работу с 2024 года. В Риме продолжается реставрация головы статуи, а специалисты готовят официальные публикации.

