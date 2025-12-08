Археологи нашли курган железного века в Швейцарии: он принадлежал выдающейся личности (фото)

Недавно обнаруженный курган в швейцарском кантоне Фрибур меняет представление экспертов о социальном устройстве в западных Альпах в начале железного века. Находка предоставила возможность исследовать жизнь и статус выдающейся личности, которая имела влияние на долину Интиамон.

Раскопки в Грандвилларе, деревне в районе Грюер, продолжаются с 2019 года, и недавнее открытие кургана шириной 10 метров стало важным шагом вперед. По данным Amt für Archäologie des Kantons Freiburg (AAFR), команда поспешила обеспечить сохранность места, поскольку соседний горный поток начал размывать его внешний край, пишет Arkeonews.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Во время пресс-конференции представители власти объяснили: "Мы должны задокументировать все, что можно, прежде чем природа сделает свое дело".

Відео дня

Состояние захоронения превзошло предыдущие находки в том же некрополе Фото: State of Fribourg – Staat Freiburg

Состояние захоронения превзошло предыдущие находки в том же некрополе, что позволило специалистам с исключительной четкостью оценить его конструкцию, планировку и содержимое. Предыдущие находки в этой местности включали бронзовые предметы высокого статуса, и контекст этого захоронения указывает на подобную ассоциацию.

Сохранение кургана помогает исследователям детально изучить обычаи железного века. Эта эпоха, длившаяся примерно с 800 по 450 год до н. э., совпала с климатическими изменениями, известными как холодный период железного века. Прохладные условия часто влияли на структуру поселений и социальную стабильность.

Общины, жившие в более суровых условиях, как правило, строили скромные могилы, тогда как в периоды процветания возводились более крупные памятники, требовавшие скоординированного труда.

Тщательное строительство кургана Грандвиллар указывает на стабильное общество, способное организовать коллективные усилия, а его расположение в долине могло выполнять как церемониальную, так и территориальную роль.

Это место дает редкую возможность проследить каждый этап подготовки к захоронению: проектирование камеры, размещение тела, формирование кургана и выбор предметов, которые сопровождали покойного.

Эти детали помогают объяснить, как выражались идентичность и социальные связи в западной части Альп.

Эти находки также способствуют более широким исследованиям, которые показывают, что общины в этом регионе участвовали в далекой торговле и разделяли символические традиции в Европе железного века. Хотя эрозия продолжает угрожать памятнику, раскопки проводятся с тщательным вниманием к каждому стратиграфическому слою.

Важно

Не ожидали найти: ученые наткнулись на древние артефакты, которые не должны были бы существовать (фото)

После завершения исследования специалисты ожидают, что результаты прояснят, как власть, традиции и изменения окружающей среды формировали жизнь в долине Интямон.

Курган Грандвиллар сейчас является одной из самых ценных находок железного века в Швейцарии, дающей представление об обществе, история которого оставалась скрытой более двух с половиной тысячелетий.

Ранее Фокус писал о самом старом железном оружии, которое обнаружили в Дании. Недавно ученые нашли два копья, украшенные золотом.

Также мы писали о том, как древний сталагмит помог узнать каким был климат 18 000 лет назад. Ученые нашли его в отдаленной пещере в Курдистане.