Не ожидали найти: ученые наткнулись на древние артефакты, которые не должны были бы существовать (фото)

Во время исследования доисторических болот вблизи Питерборо, археологи ожидали найти обычные предметы, такие как керамика или орудия труда. Вместо этого ученые наткнулись на давно похороненную реку, которая защитила одни из самых впечатляющих деревянных лодок, когда-либо найденных в Европе бронзового века.

Открытие произошло, когда Кембриджская археологическая группа обследовала высохшую и заиленную ветку старой реки вблизи бассейна Флаг-Фен. То, что началось как стандартное исследование, вскоре обнаружило девять доисторических лодок, сохранившихся в глубокой, бескислородной почве, пишет Arkeonews.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Эти суда, датированные примерно 1700-650 годами до н. э., отличались по размерам и конструкции, но были чрезвычайно хорошо сохранились. Это дало исследователям редкую возможность изучить методы обработки древесины и водного транспорта, которые использовались общинами бронзового века. Сохранившиеся следы от инструментов и конструктивные особенности свидетельствовали о высоком мастерстве и глубоких знаниях о том, как древесина реагирует на обработку.

Відео дня

Лодки продемонстрировали, насколько важными были водные пути для жизни в болотистой местности. Вместо того чтобы избегать влажных территорий, люди полагались на них для передвижения, торговли и выполнения повседневных задач.

Суда из цельных бревен, изготовленные из дуба и полевого клена, позволяли общинам вокруг Флаг-Фен и Муст-Фарм путешествовать между домами, собирать ресурсы и перевозить товары. Другие находки из этого региона, в частности резная панель кормы, декоративное колесо и несколько деревянных предметов, добавили контекста к тому, как деревообработка служила как функциональным, так и художественным целям.

Эти экспонаты, а также реплики и находки из Муст-Фарм, сейчас представлены в постоянной экспозиции Археологического парка Флаг-Фен

После их обнаружения в 2011 и 2012 годах лодки прошли процесс консервации, который длился более десяти лет. Специалисты стабилизировали древесину с помощью той же обработки на основе воска, предотвращая растрескивание судов во время высыхания.

После тринадцати лет в контролируемых резервуарах первые три лодки были подготовлены к экспонированию. "Дороти", 6,3-метровое дубовое судно примерно 1300 года до н. э., и "Алан", 2,2-метровая лодка, датируемая примерно 1400 годом до н. э., продемонстрировали разнообразие конструкций бронзового века.

"Бетти", фрагмент из полевого клена, датированный примерно 1700 годом до н. э., стал редким свидетельством раннего этапа судостроения. Эти экспонаты, а также реплики и находки из Муст-Фарм, сейчас представлены в постоянной экспозиции Археологического парка Флаг-Фен.

Важно

Кривую стену дворца сделали такой не просто так: археологи раскрыли загадку Арханеса (фото)

Это открытие помогает понять, как транспорт повлиял на социальную и экономическую жизнь в Англии бронзового века.

Ранее Фокус писал о самом старом железном оружии, которое обнаружили в Дании. Недавно ученые нашли два копья, украшенные золотом.

Также мы писали о том, как древний сталагмит помог узнать каким был климат 18 000 лет назад. Ученые нашли его в отдаленной пещере в Курдистане.