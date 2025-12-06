Не очікували знайти: вчені натрапили на древні артефакти, які не мали б існувати (фото)

Під час дослідження доісторичних боліт поблизу Пітерборо, археологи очікували знайти звичайні предмети, такі як кераміка або знаряддя праці. Натомість вчені натрапили на давно поховану річку, яка захистила одні з найвражаючих дерев'яних човнів, коли-небудь знайдених у Європі бронзової доби.

Відкриття відбулося, коли Кембриджська археологічна група обстежила висохлу і замулену гілку старої річки поблизу басейну Флаг-Фен. Те, що почалося як стандартне дослідження, незабаром виявило дев'ять доісторичних човнів, збережених у глибокому, безкисневому ґрунті, пише Arkeonews.

Ці судна, датовані приблизно 1700–650 роками до н. е., різнилися за розмірами та конструкцією, але були надзвичайно добре збережені. Це дало дослідникам рідкісну можливість вивчити методи обробки деревини та водного транспорту, що використовувалися громадами бронзової доби. Збережені сліди від інструментів і конструктивні особливості свідчили про високу майстерність і глибокі знання про те, як деревина реагує на обробку.

Човни продемонстрували, наскільки важливими були водні шляхи для життя в болотистій місцевості. Замість того щоб уникати вологих територій, люди покладалися на них для пересування, торгівлі та виконання повсякденних завдань.

Судна з цільних колод, виготовлені з дуба та польового клена, дозволяли громадам навколо Флаг-Фен і Муст-Фарм подорожувати між домівками, збирати ресурси та перевозити товари. Інші знахідки з цього регіону, зокрема різьблена панель корми, декоративне колесо та кілька дерев'яних предметів, додали контексту до того, як деревообробка служила як функціональним, так і художнім цілям.

Після їх виявлення в 2011 і 2012 роках човни пройшли процес консервації, який тривав понад десять років. Фахівці стабілізували деревину за допомогою тієї ж обробки на основі воску, запобігаючи розтріскуванню суден під час висихання.

Після тринадцяти років у контрольованих резервуарах перші три човни були підготовлені до експонування. "Дороті", 6,3-метрове дубове судно приблизно 1300 року до н. е., та "Алан", 2,2-метровий човен, що датується приблизно 1400 роком до н. е., продемонстрували різноманітність конструкцій бронзової доби.

"Бетті", фрагмент з польового клена, датований приблизно 1700 роком до н. е., став рідкісним свідченням раннього етапу суднобудування. Ці експонати, а також репліки та знахідки з Муст-Фарм, зараз представлені в постійній експозиції Археологічного парку Флаг-Фен.

Важливо

Це відкриття допомагає зрозуміти, як транспорт вплинув на соціальне та економічне життя в Англії бронзової доби.

Раніше Фокус писав про найстарішу залізну зброю, яку виявили у Данії. Нещодавно вчені знайшли два списи, прикрашені золотом.

Також ми писали про те, як древній сталагміт допоміг дізнатися яким був клімат 18 000 років тому. Вчені знайшли його у віддаленій печері в Курдистані.