Кліматичний архів у сталагміті: археологи дізналися, яким був клімат 18 000 років тому (фото)

У віддаленій печері в Курдистані археологи виявили древній сталагміт, який містить історію кліматичних змін, що відбулися між 18 000 і 7500 роками тому. Зміни в кількості опадів збереглися всередині утворення з надзвичайною чіткістю, розкриваючи минуле долин, де з'явилося раннє землеробство і перші осілі громади.

Сталагміт виявили у печері Хсарок у горах Загрос в Родючому півмісяці. Ці утворення ростуть шар за шаром, коли мінерали, що переносяться краплями води, тверднуть у камінь, пише IFLScience.

Оскільки шари сталагмітів утримують хімічні сигнали, пов'язані з опадами, температурою та пилом, вони діють як природні архіви клімату. У цьому випадку часова шкала сталагміта безпосередньо збігається з зародженням сільського господарства та зростанням деяких найдавніших поселень людства.

Приблизно 14 560 років тому сталагміт показує різке збільшення кількості опадів, що видно з більш швидкого відкладення вапняку. Але близько 12 700 років тому кількість опадів зменшилася, а пил посилився, що позначилося на підвищеній концентрації мікроелементів, таких як барій, стронцій, цинк і натрій.

Ці зміни відображають глобальні переходи, відомі з льодових кернів Гренландії: теплий період Боллінг-Аллерод, за яким послідувало раптове похолодання в період молодого дріасу.

Сусідня печера Палегавра розповідає паралельну історію людства. Археологічні дані свідчать, що вона була заселена під час раннього потепління після останнього льодовикового періоду, потім була в основному покинута через посуху, а потім знову заселена, коли повернулося тепло — саме така картина збереглася всередині сталагміту печери Хсарок.

Автори зазначають, що до голоцену передгір'я Загросу "створювали мозаїку просторово обмежених, але багатих на ресурси середовищ. Хоча вони не були придатні для підтримки великих цілорічних поселень, вони сприяли мобільності", дозволяючи людям адаптуватися до змінної доступності ресурсів лісів, луків і річкових берегів.

Коли клімат нарешті стабілізувався, цей гнучкий спосіб життя став основою для вирощування сільськогосподарських культур і будівництва постійних поселень.

Ізотопний аналіз підкріплює цю гіпотезу. Співвідношення вуглецю-13 і вуглецю-12 свідчить про швидке зростання рослин під час тих самих теплих і вологих періодів, які були визначені за рівнями кисню-16 і кисню-18.

Оскільки ці незалежні показники збігаються, реконструкція клімату є надзвичайно послідовною — що є рідкісним випадком у дослідженні спелеотемів.

Знайдений вченими сталагміт є одним з найповніших джерел інформації про екологічні сили, які сформували переломний момент у розвитку людства від збиральництва до землеробства.

