Озеро приховувало древні руїни з переказів: що знайшли археологи (фото)

Зниження рівня води в озері Сапанджі, Туреччина, нещодавно оголило стародавню споруду, що привернуло увагу до археологічного ландшафту регіону. Залишки з'явилися вздовж берегової лінії, відкривши візерунчасту підлогу, яка століттями була прихована під водою озера.

За словами мера міста Сапанджа Ніхата Арди Шахіна, зовнішній вигляд руїн збігався з давніми місцевими переказами про затоплені будівлі. Фахівці з університету Сакарія, серед яких доктор Гьоркем Ішик, дослідили знахідку і відзначили, що споруда має ознаки невеликої каплиці або ранньохристиянської церкви, пише Heritage Daily.

Доктор Ішик пояснив, що планування споруди, а також техніка мозаїки, дозволяють датувати знахідку IV-VI століттями. Він також вказав на схожість із затопленою базилікою в озері Ізник, що підкріплює думку про те, що руїни в Сапанджі мали релігійне призначення.

Планування споруди, а також техніка мозаїки, дозволяють датувати знахідку IV-VI століттями Фото: Sakarya University

Виявлена підлога складалася з блідих тессер і більших мармурових шматків, розташованих у геометричних візерунках, що було типовим для пізньої античності. Стіни були зроблені з тесаного каменю і мармуру, утворюючи прямокутний контур, що відповідало іншим планам ранніх церков у цьому регіоні.

Археологи пояснили, що зміни рівня води в озері впродовж багатьох століть, ймовірно, стали причиною занурення споруди. Інші теорії пов'язують це місце з сусідніми поселеннями візантійської епохи, зокрема з замком у Курткьої, що робить його частиною ширшої історичної мережі.

Роботи на місці розкопок призупинені через дощову погоду та нестабільний ґрунт, але дослідники планують продовжити розкопки, як тільки рівень води дозволить це зробити. Знахідка демонструє, як природні зміни можуть повернути приховану історію до життя, нагадуючи про те, наскільки крихкими і важливими залишаються ці стародавні пам'ятки.

