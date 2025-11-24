Прикраса з таємним значенням: вчені розкрили значення рідкісної знахідки

У районі Старе Кольне, Польща, на руїнах замку Кольне археологи виявили рідкісний ювелірний виріб. Ця фортеця, заснована в XIII столітті поблизу річок Стобрава та Будковічанка, колись охороняла торгові шляхи і була важливим прикордонним пунктом.

Під час недавніх досліджень вчені, зокрема з Вроцлавського університету та його Інституту археології, дослідили шари в рові замку і підтвердили, що знайдений там коштовний камінь відповідає предметам, пов'язаним з високопоставленими особами, пише Heritage Daily.

Позолочена срібна оправа з аметистом, згадана в дослідженні, була описана як "гідна герцога". Дослідники зазначили, що метал був позолочений амальгамним золоченням, що було підтверджено за допомогою XRF- та SEM-EDS-аналізу, який виявив сильні сліди ртуті.

Вони пояснили, що аметист був встановлений як кабошон у конусоподібній оправі з ажурними променями або пелюсткоподібними формами навколо нього. У дослідженні також зазначалося: "Згідно з середньовічним фольклором, аметист захищав від отрути, символізуючи віру, скромність та мучеництво. Він мав захищати від подагри, кошмарів, зради, обману, полону, сліпоти, зачарування та удушення".

Техніки, згадані в аналізі, є загальноприйнятими інструментами, що використовуються для дослідження історичних металів. Рентгенівська флуоресценція допомагає визначити склад сплавів без пошкодження об'єкта, а SEM-EDS надає мікрорівневий огляд структури поверхні та хімічних елементів.

Амальгамне золочення, виявлене за допомогою цих методів, було дорогим і кваліфікованим процесом, що передбачало нанесення золота, змішаного з ртуттю. Такі деталі допомагають простежити, де могли бути виготовлені предмети і як їх цінували в середньовічній Європі.

Символічне значення аметисту також демонструє, як люди того часу пов'язували дорогоцінні камені із захистом у повсякденному житті та на довгих шляхах.

Ця знахідка проливає світло на те, як предмети розкоші циркулювали між регіонами і як вони могли потрапити до невеликих або тимчасових поселень, розташованих вздовж основних торгових шляхів. Автори припустили, що оправу міг загубити хтось, хто подорожував через фортецю в ті роки, коли вона була митним пунктом.

