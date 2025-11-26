Озеро скрывало древние руины из преданий: что нашли археологи (фото)

Снижение уровня воды в озере Сапанджи, Турция, недавно обнажило древнее сооружение, что привлекло внимание к археологическому ландшафту региона. Остатки появились вдоль береговой линии, открыв узорчатый пол, который веками был скрыт под водой озера.

По словам мэра города Сапанджа Нихата Арды Шахина, внешний вид руин совпадал с древними местными преданиями о затопленных зданиях. Специалисты из университета Сакария, среди которых доктор Гёркем Ишик, исследовали находку и отметили, что сооружение имеет признаки небольшой часовни или раннехристианской церкви, пишет Heritage Daily.

Доктор Ишик пояснил, что планировка сооружения, а также техника мозаики, позволяют датировать находку IV-VI веками. Он также указал на сходство с затопленной базиликой в озере Изник, что подкрепляет мысль о том, что руины в Сапанджи имели религиозное назначение.

Планировка сооружения, а также техника мозаики, позволяют датировать находку IV-VI веками Фото: Sakarya University

Обнаруженный пол состоял из бледных тессер и более крупных мраморных кусков, расположенных в геометрических узорах, что было типичным для поздней античности. Стены были сделаны из тесаного камня и мрамора, образуя прямоугольный контур, что соответствовало другим планам ранних церквей в этом регионе.

Археологи объяснили, что изменения уровня воды в озере на протяжении многих веков, вероятно, стали причиной погружения сооружения. Другие теории связывают это место с соседними поселениями византийской эпохи, в частности с замком в Курткьои, что делает его частью более широкой исторической сети.

Работы на месте раскопок приостановлены из-за дождливой погоды и нестабильной почвы, но исследователи планируют продолжить раскопки, как только уровень воды позволит это сделать. Находка демонстрирует, как природные изменения могут вернуть скрытую историю к жизни, напоминая о том, насколько хрупкими и важными остаются эти древние памятники.

