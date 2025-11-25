Находка дала редкую возможность: в Испании археологи обнаружили древний артефакт времен поздней Республики (фото)

Недавно найденная римская надпись на римской урне в Картахене предоставила новую информацию о политической жизни в древней Испании, подтвердив имя ранее неизвестного губернатора. Эта находка также предоставила редкое физическое доказательство практики жеребьевки, использовавшейся в поздней Республике.

Исследователи обнаружили предмет в археологическом парке Молинете, где сосуд был найден на заваленном верхнем этаже здания Атриум, сооружения, которое перешло из общественного в домашнее использование, прежде чем его уничтожил пожар в конце III века н. э., пишет Arkeonews.

Хотя артефакт был разбит на более чем 250 обломков, медная сителла сохранила надпись, содержащую имя Спурий Лукреций Триципитинус, описанный как квестор о преторе. Эта роль предоставляла квестору временные полномочия претора, и ранее в Испании Цитериор была зафиксирована только одна подобная должность.

Хотя артефакт был разбит на более 250 обломков, медная сителла сохранила надпись, содержащую имя Спурий Лукреций Триципитинус Фото: J. G. Gómez Carrasco / J. M. Abascal Palazón et al., 2025, Boletín del Archivo Epigráfico

Датировка предмета между 47 и 27 годами до н. э. связывает надпись с последними нестабильными десятилетиями Римской республики, непосредственно перед реформой провинциального управления Августом.

Лукреции были одной из старейших семей Рима, известными со времен ранней республики. Название их ветви Триципитинус исчезло из исторических записей после IV века до н. э., что сделало ее повторное появление в Испании неожиданным.

Датировка предмета между 47 и 27 годами до н. э. связывает надпись с последними нестабильными десятилетиями Римской республики Фото: J. G. Gómez Carrasco / J. M. Abascal Palazón et al., 2025, Boletín del Archivo Epigráfico

Сителла приобрела еще большее значение по сравнению со свинцовыми слитками, найденными в горном районе Картахена-Масаррон, на которых было выгравировано S-LVCRETI-S-F, ту же формулу, что и на сосуде.

Эти слитки указывали на то, что семья — или сам губернатор — имела прямую связь с горной деятельностью в регионе. Поскольку Карфагена Нова была центром производства серебра и свинца, контроль над этим районом означал доступ к одному из самых прибыльных ресурсов Республики.

Главной частью надписи является слово sortes, которое четко связано с жеребьевкой. Остальной текст свидетельствует о том, что после жеребьевки было принято решение или приняты меры, что дает редкую возможность заглянуть в процесс sortitio, который назначал провинциальные роли, избирал присяжных или руководил религиозными решениями.

Главной частью надписи является слово sortes, которое четко связано с жеребьевкой Фото: Laboratorio del Servicio de Apoyo a la Investigación Tecnológica (SAIT), Universidad Politécnica de Cartagena / J. M. Abascal

До появления вращающейся урны такие сителлы были стандартными емкостями, которые использовались для смешивания и жеребьевки табличек. Ее расположение вблизи святилища Исиды, рядом с рогом изобилия, связанным с Фортуной, найденным в том же слое разрушений, повышает вероятность того, что сосуд служил как гражданским, так и религиозным целям, подобно традициям оракулов, известных в таких местах, как Пренесте.

Сосуд сохранился, поскольку обвал здания защитил его от коррозии. На время пожара около 300 года н. э. он уже был антикварным предметом, который хранился в доме, где, вероятно, уже не понимали его первоначального назначения.

Падение деревянного пола запечатало артефакт под обломками, сохранив часть истории, которую позже осветила современная реставрация. Обнаружение урны добавляет ценности не только этому месту, но и более широкой картине Испании Цитериор, провинции, которая соединяла Италию с западным Средиземноморьем и поддерживала смесь римских, пунических и иберийских общин.

Защищенный порт и богатство полезных ископаемых сделали Карфаген Нову ключевым пунктом в этой сети. Таким образом, сителла связывает политическую власть с экономической и духовной жизнью провинции.

Как пояснила команда, объявившая о находке, сосуд "проливает свет на темный период римской административной истории в Испании и открывает редкое окно в политические, экономические и религиозные системы того времени".

