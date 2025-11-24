Тайны двуглавых: кого изобразили в древних статуях из Иордании (фото)

В Айн-Газале близ Аммана, Иордания, археологи нашли необычные артефакты, датированные эпохой неолита. Исследователи обнаружили двуглавые статуи с широкими выпученными глазами, сохраненные в тщательно обустроенных тайниках, что намекает на сложные ритуальные практики в неолитический период.

Это место впервые обнаружили во время строительства шоссе в 1970-х годах и его быстро признали решающим для понимания среднего и позднего докерамового неолита, пишет Arkeonews.

Раскопки археолога Гэри Роллефсона показали, что поселение процветало между 7250 и 5000 годами до н. э., когда жители выращивали урожаи, держали животных, покрывали свои дома белой известью и придерживались детальных похоронных обычаев, которые включали удаление черепов и замену их гипсом.

Раскопки археолога Гэри Роллефсона показали, что поселение процветало между 7250 и 5000 годами до н. э. Фото: Tarrad, M., Al-Omari, O., & Alrawashdeh, M.

Айн-Газал отличается двумя группами больших человеческих фигур, изготовленных из гипса и тростника, датированных примерно 6750-6500 годами до н. э., которые остаются одними из древнейших известных изображений человеческой фигуры в натуральную величину.

Эти статуи отличались от гипсовых черепов, найденных под полом домов. Они были крупнее, тоньше и имели стилизованные лица с большими глазами, обведенными битумом, плоскими телами и почти без признаков пола. В первом хранилище было 25 фигур, а во второй группе, найденной почти через два века, было еще семь, среди которых были редкие двуглавые бюсты.

Эти статуи являются одними из древнейших известных изображений человеческой фигуры в натуральную величину Фото: Public Domain

Ученые предложили несколько объяснений: фигуры могли изображать предков, служить ритуальными заменителями или символизировать ранних божеств, связанных с сельскохозяйственными общинами на Ближнем Востоке.

Одну фигуру, изображающую женщину, часто сравнивают с изображениями плодородия, известными из ранних анатолийских и месопотамских памятников. Эти интерпретации демонстрируют, как статуи отражали общество, которое переживало большие культурные и эмоциональные изменения, когда сельское хозяйство стало центральным в повседневной жизни.

Статуи отражали общество, которое переживало большие культурные и эмоциональные изменения, когда сельское хозяйство стало центральным в повседневной жизни Фото: Public Domain

Все фигуры были намеренно похоронены под заброшенными домами, обычно размещенные с осторожностью и в одинаковом положении. Их хрупкая конструкция свидетельствует о том, что они не были предназначены для длительного использования, и их захоронение, возможно, ознаменовало конец их использования в церемониях, связанных с идентичностью общины или сезонными событиями.

Некоторые исследователи предполагают, что статуи, возможно, рассматривались как временные объекты — созданные, использованные, а затем "выведенные из обращения" в соответствии с сельскохозяйственными циклами.

Фигуры могли изображать предков, служить ритуальными заменителями или символизировать ранних божеств Фото: Public Domain

По мере того, как исследователи продолжают изучать остатки, архитектурные слои и сами статуи, этот памятник теперь рассматривается как ранний пункт, где встретились символическое выражение, структура общины и новые религиозные идеи.

Задолго до появления городов и письменности, жители Айн-Газала формировали истории и идентичности с помощью гипса и тростника, оставляя после себя фигуры, которые до сих пор вызывают вопросы о том, как ранние общества понимали жизнь, смерть и память.

