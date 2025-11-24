Таємниці двоголовців: кого зобразили у древніх статуях з Йорданії (фото)

В Айн-Газалі поблизу Аммана, Йорданія, археологи знайшли незвичайні артефакти, датовані епохою неоліту. Дослідники виявили двоголові статуї з широкими виряченими очима, збережені в ретельно облаштованих схованках, що натякає на складні ритуальні практики в неолітичний період.

Це місце вперше виявили під час будівництва шосе в 1970-х роках і його швидко визнали вирішальним для розуміння середнього та пізнього докерамового неоліту, пише Arkeonews.

Розкопки археолога Гері Роллефсона показали, що поселення процвітало між 7250 і 5000 роками до н. е., коли мешканці вирощували врожаї, тримали тварин, покривали свої будинки білим вапном і дотримувалися детальних похоронних звичаїв, які включали видалення черепів і заміну їх гіпсом.

Розкопки археолога Гері Роллефсона показали, що поселення процвітало між 7250 і 5000 роками до н. е. Фото: Tarrad, M., Al-Omari, O., & Alrawashdeh, M.

Айн-Газал вирізняється двома групами великих людських фігур, виготовлених з гіпсу та очерету, датованих приблизно 6750–6500 роками до н. е., які залишаються одними з найдавніших відомих зображень людської фігури в натуральну величину.

Ці статуї відрізнялися від гіпсових черепів, знайдених під підлогою будинків. Вони були більшими, тоншими та мали стилізовані обличчя з великими очима, обведеними бітумом, плоскими тілами і майже без ознак статі. У першому сховищі було 25 фігур, а в другій групі, знайденої майже через два століття, було ще сім, серед яких були рідкісні двоголові бюсти.

Ці статуї є одними з найдавніших відомих зображень людської фігури в натуральну величину Фото: Public Domain

Вчені запропонували кілька пояснень: фігури могли зображати предків, слугувати ритуальними замінниками або символізувати ранніх божеств, пов'язаних із сільськогосподарськими громадами на Близькому Сході.

Одну фігуру, що зображує жінку, часто порівнюють із зображеннями родючості, відомими з ранніх анатолійських і месопотамських пам'яток. Ці інтерпретації демонструють, як статуї відображали суспільство, яке переживало великі культурні та емоційні зміни, коли сільське господарство стало центральним у повсякденному житті.

Статуї відображали суспільство, яке переживало великі культурні та емоційні зміни, коли сільське господарство стало центральним у повсякденному житті Фото: Public Domain

Усі фігури були навмисно поховані під покинутими будинками, зазвичай розміщені з обережністю і в однаковому положенні. Їхня крихка конструкція свідчить про те, що вони не були призначені для тривалого використання, і їх поховання, можливо, ознаменувало кінець їхнього використання в церемоніях, пов'язаних з ідентичністю громади або сезонними подіями.

Деякі дослідники припускають, що статуї, можливо, розглядалися як тимчасові об'єкти — створені, використані, а потім "виведені з обігу" відповідно до сільськогосподарських циклів.

Фігури могли зображати предків, слугувати ритуальними замінниками або символізувати ранніх божеств Фото: Public Domain

У міру того, як дослідники продовжують вивчати залишки, архітектурні шари та самі статуї, ця пам'ятка зараз розглядається як ранній пункт, де зустрілися символічний вираз, структура громади та нові релігійні ідеї.

Задовго до появи міст та писемності, мешканці Айн-Газала формували історії та ідентичності за допомогою гіпсу та очерету, залишаючи після себе фігури, які досі викликають питання про те, як ранні суспільства розуміли життя, смерть та пам'ять.

