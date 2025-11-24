Виставили голову для залякування: вчені знайшли свідчення жорстокості древніх римлян у Іспанії (фото)

У стародавньому поселенні на півночі Іспанії археологи виявили людський череп, залишений у руїнах 2000-річної споруди. Вчені вважають, що захисник цього місця загинув насильницькою смертю під час римського нападу, після чого його голову розмістили на стіні форту як попередження.

Сантьяго Домінгес-Солера і його команда дослідили череп, знайдений в Ла-Лома в Паленсії, де римські війська під командуванням Августа воювали проти кантабрів, пише Live Science.

Дослідники пояснили, що чоловік, віком близько 45 років, загинув під час облоги. Їхні висновки підтвердили припущення, що римські війська обезголовили його і виставили голову на показ, перш ніж зруйнувати оборонні споруди форту.

Череп був вивітрений, блідий та неповний, що вказувало на те, що голова була виставлена на відкритому повітрі впродовж місяців, а не похована Фото: Santiago D. Domínguez-Solera

У дослідженні зазначалося, що череп був вивітрений, блідий та неповний, що вказувало на те, що голова була виставлена на відкритому повітрі впродовж місяців, а не похована. Під час розкопок також було виявлено сотні римських снарядів та пошкодженого спорядження, що підтвердило інтенсивність нападу на форт.

Римські війська часто виставляли на показ останки переможених ворогів, особливо голови та руки, перетворюючи їх на знаки своєї переваги. Однією з примітних деталей було розкидання фрагментів броні, що вказувало на запеклі бої всередині та зовні стін.

Ця знахідка стала прикладом римської військової тактики, спрямованої на залякування місцевих громад. Розуміння цих висновків допомагає зрозуміти, як стародавні конфлікти сформували історію Іберійського півострова.

