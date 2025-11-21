Символізувала плодючість та достаток: археологи знайшли древню мозаїку у Ізніку (фото)

На північному заході Туреччини археологи виявили добре збережену мозаїчну підлогу, що датується III століттям н. е. Ця місцевість, відома сьогодні своїм зв'язком із стародавнім містом Нікея, вже давно привертає увагу завдяки своїм глибоким археологічним шарам.

Дослідники з Управління музею Ізніка повідомили, що мозаїку вперше виявили в 2014 році під час планових робіт з ремонту каналізації. За словами археолога Юсуфа Кахвечі, знахідка мала площу близько 50 квадратних метрів і, ймовірно, прикрашала зал у громадській будівлі або розкішній резиденції, пише Heritage Daily.

На мозаїці зображені геометричні візерунки, тривимірні фігури та фігуративні сцени, зокрема жінка, що несе кошик з фруктами, та кілька міфологічних символів.

Кахвечі зазначив, що "головні стіни будівлі колись були вкриті настінними розписами, а підлоги викладені мармуром", додавши, що більша частина цього оздоблення зникла з часом, але мозаїчні панелі збереглися в чудовому стані.

На краях мозаїки були зображені листя граната та плюща — мотиви, які в римському мистецтві часто асоціювалися з плодючістю, достатком та безперервністю Фото: Iznik Museum Directorate

На краях мозаїки були зображені листя граната та плюща — мотиви, які в римському мистецтві часто асоціювалися з плодючістю, достатком та безперервністю. Нікея, яка колись була важливим центром Малої Азії після приєднання Віфінії до Римської імперії в 72 році до н. е., була відома своїм структурованим плануванням, описаним Страбоном.

Такі знахідки допомагають зрозуміти, як стародавні спільноти проєктували свої простори та висловлювали свої переконання. Нещодавно виявлена мозаїка доповнює культурну спадщину регіону, нагадуючи відвідувачам і вченим про важливість продовження археологічних досліджень.

