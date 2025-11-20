Не просто місце для розваг: археологи знайшли старовинні артефакти у театрі I століття н. е. (фото)

У стародавньому місті Кастабала на півдні Туреччини археологи виявили серію рельєфних театральних масок, що додає нових свідчень про те, як місцева культура розвивалася під впливом Риму. Рельєфи знайшли у споруді театру, що датується I століттям н. е.

Проєкт проводився під егідою Управління культури і туризму провінції Османіє спільно з Університетом Османіє Коркут Ата. Доцент Фаріс Демір і його команда виявили п'ять масок, серед яких була маска, що зображала літнього філософа, пише Arkeonews.

Демір пояснив, що маски свідчать про те, що театр підтримував як сценічне мистецтво, так і інтелектуальну діяльність. Вчений заявив: "Ці рельєфи показують нам, що театр був не лише місцем розваг. Він функціонував як культурний центр, де проводилися філософські та літературні діалоги". Раніше вже були виявлені подібні знахідки, і з урахуванням останніх знахідок загальна кількість масок досягла 36.

Маски свідчать про те, що театр підтримував як сценічне мистецтво, так і інтелектуальну діяльність Фото: Anatolian Archaeology

Театр колись міг вмістити близько 5000 глядачів, що свідчить про роль цієї споруди в житті стародавнього поселення. Багато архітектурних блоків сценічної будівлі збереглися в хорошому стані, що дає надію на відновлення театру.

Як зазначив Демір, "відновлення цих архітектурних фрагментів дозволяє нам уявити собі первісну структуру будівлі сцени. Наша мета полягає не тільки в тому, щоб розкрити і вивчити цю територію, але й у тому, щоб відновити й зберегти її для майбутніх поколінь".

Раніше археологи вже виявили святилища, вулицю з колонадами та фортецю на вершині пагорба, які відображали довгу історію міста в елліністичний, римський і візантійський періоди.

Це відкриття доповнило загальну картину Кастабали як центру, де поєднувалися мистецтво, релігія та наука. Розташування міста поблизу основних стародавніх торгових шляхів допомогло сформувати його культурний характер, а святилище, присвячене Артеміді Перасії, продемонструвало особливі ритуальні практики регіону.

Раніше Фокус писав про нові знахідки у Польщі. археологи виявили старовинні вістря списів, одне з яких виділяється багатим орнаментом.

Також ми розповідали про незвичайне поховання епохи вікінгів, яке виявили у Норвегії. Окрім останків заможної жінки, вчені виявили рідкісні артефакти з невідомим призначенням.