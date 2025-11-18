Знахідка вразила археологів: вчені виявили дивне поховання епохи вікінгів (фото)

У Норвегії знахідка пошуковця призвела до великого археологічного відкриття, коли він натрапив на овальну пряжку, датовану епохою вікінгів. Ця подія привернула увагу дослідників до місця знахідки, де вчені виявили залишки надзвичайно добре збереженого поховання.

Згідно з первинними повідомленнями, відкриття почалося, коли пошуковець Рой Серенг на початку цього року знайшов прикрасу, пов'язану з жіночим одягом IX століття, пише Heritage Daily.

Його повідомлення спонукало експертів з Наукового музею NTNU та Ради графства Тронделаг провести розслідування, і вони швидко зрозуміли, що стоять над цілим похованням. Старший інженер Реймонд Соваж пояснив значення цієї знахідки: "Це поховання, яке, як ми вважаємо, належало вільній, можливо одруженій жінці, ймовірно шанованій господині ферми. Стан збереження, прикраси, символізм — все це надзвичайне".

Усередині поховання археологи виявили дві класичні овальні брошки, які використовувалися для застібання сукні, а також меншу кільцеву пряжку для спідниці. Найбільш несподівана знахідка лежала біля обличчя жінки: дві мушлі, розташовані над її ротом, з'єднані вигнутими краями.

Археологи виявили дві класичні овальні брошки, які використовувалися для застібання сукні, а також меншу кільцеву пряжку для спідниці Фото: NTNU

Соваж зазначив: "Це практика, абсолютно невідома в дохристиянських могилах Норвегії. Ми ще не розуміємо символізму, але це, мабуть, мало глибоке значення для тих, хто поховав її". У могилі також були акуратно розкладені кістки птахів, що може вказувати на похоронні ритуали, які виражали соціальну ідентичність або духовні вірування.

Це поховання є другим, виявленим на цій же території цього року. Попередня знахідка датується VIII століттям, що підвищує ймовірність існування давнього кладовища і навіть родинних зв'язків між цими особами, що незабаром може прояснити ДНК-тестування.

Коментуючи важливість знахідки, міністр культурної спадщини Ханна Гейран заявила: "Це неймовірно захоплююче відкриття. Добре збережені скелети вікінгів є надзвичайно рідкісними, і потенціал знань тут є величезним".

