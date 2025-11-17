Була більше ніж шляхом для пахощів: вчені розкрили неочікуване значення древньої Аравії (фото)

Впродовж століть дослідники вважали, що Аравія слугувала головним маршрутом для транспортування ароматичних товарів, проте ця думка змінилася. Згідно з новим дослідженням, Аравія була важливим центром, де створювали та використовували складні суміші смол і олій задовго до поширення ладану.

Ці результати були отримані в результаті співпраці між Німецьким археологічним інститутом (DAI) та Комісією з питань культурної спадщини Саудівської Аравії за підтримки лабораторій Технічного університету Берліна та Інституту геоантропології імені Макса Планка, пише Arkeonews.

Застосувавши передові метаболомні методи до зразків, збережених у стародавніх кадильницях, команда виявила молекулярні сліди, які раніше було неможливо виявити. Це дозволило дослідникам показати, як традиції використання ароматів розвивалися з часом і чому оаза Тайма мала культурне значення в регіоні.

Аналіз показав, що в бронзовій добі жителі Тайми використовували переважно місцеві матеріали, такі як смоли хвойних дерев і регіональні рослинні олії. Це вказує на те, що ранні ароматичні практики розвивалися на основі місцевих знань, а не завдяки далекій торгівлі.

У релігійних приміщеннях дим від смоли створював атмосферу для церемоній Фото: Department of Archaeology Museum

У залізній добі смоли Pistacia стали широко поширеними, а в похоронних обрядах з'явилися певні речовини типу Commiphora. Ці закономірності вказували на зміну ритуальних потреб і розширення регіональних зв'язків.

Ключовим відкриттям стало появу ладану: класична смола Boswellia з'явилася в Таймі лише в набатейський період, що означає, що вона була пізнішим доповненням, а не основною частиною раннього ритуального життя.

Як пояснив Арнульф Гауслейтер з DAI, "Лише з набатейцями ми нарешті бачимо ладан. До цього громади в Таймі віддавали перевагу смолам Pistacia, Commiphora та хвойних дерев. Ці вибори дозволяють нам реконструювати не лише торгівельні зв'язки, а й культурні уподобання та місцеву ідентичність".

Дослідження також показало, що запах формував повсякденну діяльність, побутові звички та ритуальну поведінку. У релігійних приміщеннях дим від смоли створював атмосферу для церемоній, а в будинках використовували суміші для приватних ритуалів, вираження статусу або актів поклоніння.

Смоли типу Commiphora в похованнях вказували на символічну роль, пов'язану із захистом або пам'яттю. Наукова керівниця дослідження Барбара Губер зазначила: "Запах майже не залишає видимих слідів, але він формував ритуали, простори та емоційне життя. За допомогою біомолекулярного аналізу ми відновлюємо аспекти людського досвіду, які були невидимими впродовж тисячоліть".

У сукупності ці висновки представляють Тайму як місце, де громади розвивали власні ароматичні практики, вибірково використовуючи імпортовані речовини. Замість простого пункту перетину пустелі, оаза постає як центр, де аромат допомагав формувати соціальну ідентичність та ритуальне значення.

Ця робота також зміцнює думку про Аравійський півострів як активного учасника стародавньої торгівлі та технологій. Аджаб Аль-Отайбі з Саудівської комісії з питань культурної спадщини підсумував це значення: "Ці відкриття розширюють наше розуміння минулого Аравійського півострова. Вони демонструють, що його оази були динамічними культурними та економічними центрами, глибоко пов'язаними з традиціями ширшого світу".

Дослідження стало важливим кроком вперед у сенсорній археології, поєднавши археологічні дослідження, біомолекулярну науку, історичну інтерпретацію та етнографічне порівняння. Воно показало, що навіть найтонші аспекти людського досвіду, такі як аромати та ритуальна атмосфера, можуть бути проаналізовані з науковою точністю.

