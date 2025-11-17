Затонулий корабель епохи Чосон підняли з морського дна поблизу Південної Кореї: що знайшли вчені (фото)

Команда фахівців підняла з морського дна 600-річне вантажне судно раннього періоду Чосон, яке затонуло біля західного узбережжя Південної Кореї. Судно затонуло поблизу острова Теан на початку XV століття, і його підняття дало можливість зрозуміти, як у той час транспортували товари в цьому регіоні.

Дослідники ідентифікували корабель, відомий як Mado 4, у 2015 році. З того часу археологи з Національного інституту морської спадщини задокументували його залишки та вилучили сотні предметів, пише Heritage Daily.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Їхня робота дозволила встановити останній маршрут корабля та характер вантажу, який він перевозив перед тим, як затонув. Серед знахідок було 63 дерев'яні вантажні бирки з написами, що вказували як пункт відправлення, так і пункт призначення.

Ці позначки вказували, що корабель покинув Наджу в провінції Південна Чолла з даниною у вигляді зерна, призначеною для Кванхенчанга в Ханьяні, місця, де урядові чиновники отримували виділені їм запаси.

Відео дня

Інша група предметів включала 152 одиниці синьо-зеленої кераміки Бунчон, кожна з яких була позначена ієрогліфами "Наесом", що пов'язувало вантаж з Наесомсі, державним відомством, яке регулювало такі товари.

Серед знахідок було 63 дерев'яні вантажні бирки з написами, що вказували як пункт відправлення, так і пункт призначення Фото: Yonhap

На основі цих артефактів і структури корабля дослідники дійшли висновку, що Мадо 4 був судном сегок, типом податкового транспортного судна, про яке раніше було відомо лише з письмових джерел. Збережена частина корпусу мала довжину близько 12 метрів і ширину 5 метрів.

Корабель мав дві щогли, що забезпечувало кращу швидкість і стабільність, ніж старі моделі. Його корма була додатково зміцнена горизонтальними балками, а дерев'яні кілки і пізніші ремонти за допомогою залізних цвяхів закріплювали дошки корпусу — це найдавніше фізичне свідчення ремонту залізними цвяхами на корейському кораблі цього періоду.

Важливо

Вирізьблене голкою: у стародавньому місті Істахр на півдні Ірану виявлено зображення сасанідського царя (фото)

Сьогодні залишки корпусу проходять процес опріснення в Морському музеї Теан. Деякі з віднайдених артефактів вже виставлені на огляд, що дозволяє відвідувачам побачити предмети, які свідчать про те, як перевозилися товари по корейських водах в епоху Чосон.

Раніше Фокус писав про виявлені у Німеччині поховання, які змінюють уявлення про заселення Баварії. Вчені виявили численні поховання та рідкісні артефакти.

Також ми розповідали про те, як їжа стала одним з інструментів дипломатії. Дослідники з Португалії проаналізували меню дипломатичних вечер, державних банкетів та офіційних прийомів у XX та XXI століттях, щоб дослідити це явище.