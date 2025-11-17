Затонувший корабль эпохи Чосон подняли с морского дна вблизи Южной Кореи: что нашли ученые (фото)

Команда специалистов подняла с морского дна 600-летнее грузовое судно раннего периода Чосон, которое затонуло у западного побережья Южной Кореи. Судно затонуло вблизи острова Тэан в начале XV века, и его поднятие дало возможность понять, как в то время транспортировали товары в этом регионе.

Исследователи идентифицировали корабль, известный как Mado 4, в 2015 году. С тех пор археологи из Национального института морского наследия задокументировали его остатки и изъяли сотни предметов, пишет Heritage Daily.

Их работа позволила установить последний маршрут корабля и характер груза, который он перевозил перед тем, как затонул. Среди находок было 63 деревянные грузовые бирки с надписями, указывающими как пункт отправления, так и пункт назначения.

Эти отметки указывали, что корабль покинул Наджу в провинции Южная Чолла с данью в виде зерна, предназначенной для Кванхенчанга в Ханьяне, места, где правительственные чиновники получали выделенные им запасы.

Другая группа предметов включала 152 единицы сине-зеленой керамики Бунчон, каждая из которых была обозначена иероглифами "Наесом", что связывало груз с Наесомси, государственным ведомством, которое регулировало такие товары.

На основе этих артефактов и структуры корабля исследователи пришли к выводу, что Мадо 4 был судном сэгок, типом налогового транспортного судна, о котором ранее было известно лишь из письменных источников. Сохранившаяся часть корпуса имела длину около 12 метров и ширину 5 метров.

Корабль имел две мачты, что обеспечивало лучшую скорость и стабильность, чем старые модели. Его корма была дополнительно укреплена горизонтальными балками, а деревянные колья и более поздние ремонты с помощью железных гвоздей закрепляли доски корпуса — это самое древнее физическое свидетельство ремонта железными гвоздями на корейском корабле этого периода.

Сегодня остатки корпуса проходят процесс опреснения в Морском музее Тэан. Некоторые из найденных артефактов уже выставлены на обозрение, что позволяет посетителям увидеть предметы, свидетельствующие о том, как перевозились товары по корейским водам в эпоху Чосон.

