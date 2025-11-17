Тайны захоронений из Бад-Фюссинга: древние могилы изменили представление о раннесредневековой Баварии (фото)

На юге Германии археологи обнаружили две могилы в Бад-Фюссинге, которые изменили представление о заселении региона. Место, расположенное вблизи современной границы с Австрией, показало признаки использования задолго до того, как ранние баварские общины появились в письменных источниках.

Когда ученые начали исследовать кладбище в 2021 году, они ожидали находок, типичных для VI и VII веков нашей эры. Вместо этого команда обнаружила предметы, которые не соответствовали этому временному промежутку, пишет Heritage Daily.

Среди 90 могил было богатое захоронение женщины, примечательное золотыми застежками, жемчужными украшениями и кольцом из слоновой кости, но в других могилах были найдены стеклянные чашки, керамические сосуды и ранние аксессуары для одежды, что указывало на более раннюю дату.

Радиоуглеродные тесты 16 захоронений подтвердили, что кладбище уже использовалось в середине V века, в период, когда долина Инн еще контролировалась позднеримской администрацией. По словам профессора Матиаса Пфайля из Баварского государственного управления по охране памятников, старые могилы имели еще большее значение для понимания перехода от римского влияния к более поздним моделям поселения.

Среди 90 могил было богатое захоронение женщины, примечательное золотыми застежками, жемчужными украшениями и кольцом из слоновой кости Фото: Korolnik Restoration

Исследователи также изучили человеческие останки, связанные с периодом, связанным со святым Северином около 480 года н. э., временем, ознаменовавшим завершающую стадию римской власти в Восточных Альпах. В одной могиле ученые нашли скелет мужчины, травмы которого указывали на насильственную смерть.

Шпоры для верховой езды и следы износа на его бедренных костях свидетельствовали о том, что он проводил время верхом на лошади. На его правой ноге ученые обнаружили след от удара мечом, а две дополнительные незаживающие раны на голове, вероятно, стали причиной смерти.

Находки показывают, что до образования первых баварских общин в этом регионе проживали различные неримские группы, и что конфликты были частью повседневной жизни некоторых жителей. Кладбище в Бад-Фюссинге является редким окном в малодокументированную эпоху и помогает понять, как общины приспосабливались к упадку римской власти.

