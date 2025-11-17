Таємниці поховань з Бад-Фюссінга: древні могили змінили уявлення про ранньосередньовічну Баварію (фото)

На півдні Німеччини археологи виявили дві могили в Бад-Фюссінгу, які змінили уявлення про заселення регіону. Місце, розташоване поблизу сучасного кордону з Австрією, показало ознаки використання задовго до того, як ранні баварські громади з'явилися в письмових джерелах.

Коли вчені почали досліджувати кладовище в 2021 році, вони очікували знахідок, типових для VI та VII століть нашої ери. Натомість команда виявила предмети, які не відповідали цьому часовому проміжку, пише Heritage Daily.

Серед 90 могил було багате поховання жінки, примітне золотими застібками, перловими прикрасами та кільцем зі слонової кістки, але в інших могилах були знайдені скляні чашки, керамічні посудини та ранні аксесуари для одягу, що вказувало на більш ранню дату.

Радіовуглецеві тести 16 поховань підтвердили, що кладовище вже використовувалося в середині V століття, в період, коли долина Інн ще контролювалася пізньоримською адміністрацією. За словами професора Матіаса Пфайля з Баварського державного управління з охорони пам'яток, старі могили мали ще більше значення для розуміння переходу від римського впливу до пізніших моделей поселення.

Дослідники також вивчили людські останки, пов'язані з періодом, пов'язаним із святим Северином близько 480 року н. е., часом, що ознаменувало завершальну стадію римської влади в Східних Альпах. В одній могилі вчені знайшли скелет чоловіка, травми якого вказували на насильницьку смерть.

Шпори для верхової їзди та сліди зносу на його стегнових кістках свідчили про те, що він проводив час верхи на коні. На його правій нозі вчені виявили слід від удару мечем, а дві додаткові незагоєні рани на голові, ймовірно, стали причиною смерті.

Знахідки демонструють, що до утворення перших баварських громад у цьому регіоні проживали різні неримські групи, і що конфлікти були частиною повсякденного життя деяких мешканців. Кладовище в Бад-Фюссінгу є рідкісним вікном у малодокументовану епоху і допомагає зрозуміти, як громади пристосовувалися до занепаду римської влади.

