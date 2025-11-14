Скільки країн у Північній Америці: чому все складніше, ніж здається

Північну Америку часто сприймають як США, Канаду та Мексику, проте цей континент має більше країн, ніж багато хто усвідомлює. Його розміри, населення та історичні зв'язки поширюються на широкий спектр земель, які зазвичай об'єднують під єдиною географічною назвою.

Дослідники зазначають, що Північна Америка включає 23 суверенні держави, охоплюючи Центральну Америку та Карибський басейн як загальновизнані субрегіони, пише IFLScience.

До цієї групи входять Антигуа і Барбуда, Багамські острови, Барбадос, Беліз, Канада, Коста-Ріка, Куба, Домініка, Домініканська Республіка, Сальвадор, Гренада, Гватемала, Гаїті, Гондурас, Ямайка, Мексика, Нікарагуа, Панама, Сент-Кітс і Невіс, Сент-Люсія, Сент-Вінсент і Гренадини, Тринідад і Тобаго та США.

Вчені також вказали на існування 23 несамоврядних територій, включаючи Ангілью, Арубу, Бермуди, Бонайре, Британські Віргінські острови, Кайманові острови, острів Кліппертон, Кюрасао, федеральні території Венесуели, Гренландія, Гваделупа, Мартініка, Монтсеррат, Пуерто-Рико, Теркс і Кайкос, Саба, Сен-Бартельмі, Сен-Мартен, Сен-П'єр і Мікелон, Сан-Андрес і Провіденсія, Сінт-Естатіус, Сінт-Мартен та Віргінські острови.

Північноамериканська плита простягається за межі материка Фото: Wikimedia Commons

Визначення континенту сильно варіюється, оскільки жодна глобальна організація не надає офіційного стандарту. Багато шкіл в англомовних країнах викладають систему семи континентів, тоді як інші підходи налічують чотири, п'ять або навіть дев'ять. Деякі автори зводять світ до двох великих категорій суші, об'єднуючи всі суцільні масиви суші.

Ще більша складність виникає при вивченні тектонічних плит. Північноамериканська плита простягається за межі материка, охоплюючи більшу частину США, Канади та Мексики, а також Кубу, Багамські острови, Гренландію, крайню частину Сибіру, північну Японію та частини Ісландії й Азорських островів.

Дослідники дійшли висновку, що класифікація континентів відображає культурні традиції, політичні впливи та історичні закономірності настільки ж, як і фізичну географію. Ця думка допомагає пояснити, чому різні карти показують різні кордони і чому міжнародні дискусії спираються на різні визначення.

