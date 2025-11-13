Найдовший рік нашої ери: чому 1972 був довшим, ніж всі інші

1972 рік виділявся як один з найдовших в сучасній історії — не тільки з політичних і культурних причин, але й буквально через його тривалість. Окрім драматичних заголовків, 1972 рік тривав довше, ніж будь-який звичайний рік, і це мало серйозні причини.

Окрім того, що 1972 рік був високосним з додатковим днем у лютому, він мав дві додаткові секунди — одну 30 червня, а іншу 31 грудня. Ці незначні коригування часу зробили рік довшим саме на дві секунди, збільшивши загальну тривалість до 31 622 402 секунд, пише IFLScience.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Для порівняння, звичайний рік триває 31 536 000 секунд, а стандартний високосний рік — 31 622 400 секунд. Проте 1972 рік залишається єдиним зафіксованим роком з двома окремими додатковими високосними секундами, що робить його "найдовшим роком" в історії вимірювань.

Відео дня

Додаткові секунди вводяться для синхронізації атомного часу з нерівномірним обертанням Землі. Сучасний хронометраж базується на атомних годинниках, які вимірюють час на основі коливань атомів цезію, що коливаються 9 192 631 770 разів на секунду. Ці годинники настільки точні, що за мільйони років вони відхиляться лише на одну секунду.

Однак, оскільки обертання Землі дещо варіюється через гравітаційні сили та внутрішню динаміку, для узгодження з астрономічним часом іноді потрібно додати додаткову секунду до всесвітнього координованого часу (UTC).

Перше таке коригування відбулося в червні 1972 року за координацією Національного бюро стандартів США в Боулдері, штат Колорадо. Коли вчені зрозуміли, що до кінця того року обертання Землі змістилося ще більше, вони додали ще одну додаткову секунду 31 грудня, щоб зберегти синхронізацію.

З того моменту до UTC було додано менше 30 додаткових секунд, і жоден інший рік не вимагав двох. Цікаво, що останні спостереження показують, що обертання Землі дещо прискорилося, що робить дні трохи коротшими. Якщо це триватиме, дослідники можуть зрештою ввести "негативну додаткову секунду" — віднімання, а не додавання — щоб відновити баланс між атомним і астрономічним часом.

Важливо

Загадку розкрито: вчені дізналися призначення таємничого місця у перуанських Андах (фото)

Однак ідея "найдовшого року" не обмежується сучасною наукою. Історія зафіксувала ще довший рік у 46 році до н. е., коли Юлій Цезар, керуючись порадами римських астрономів, додав аж 445 днів, щоб привести давньоримський календар у відповідність із сонячним циклом. Цей рік, відомий як "рік плутанини", став основою для юліанського календаря, який формував західний час впродовж століть.

Раніше Фокус писав про 4000-річне кладовище, яке нещодавно знайшли у Англії. Вчені вважають, що воно побудоване на місці ще давнішої пам'ятки.

Також ми розповідали про дослідження стародавньої ДНК аргентинців. Вчені виявили, що 8500 років тому існувала унікальна спільнота, яка зберегла свою генетичну ідентичність.