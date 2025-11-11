Знайшли 4000-річне кладовище на ще древнішому місці: неочікуване відкриття у Манчестері (фото)

У північній Англії археологи виявили 4000-річне кладовище бронзової доби, яке може змінити уявлення про ранні поселення людей у районі Великого Манчестера. Це місце, ймовірно, було побудоване на місці ще більш давнього неолітичного генджу.

Впродовж останніх чотирьох років члени Віганського археологічного товариства ретельно проводили розкопки на цьому місці, виявивши фрагменти людських кісток та урни для кремації, пише Arkeonews.

За словами Білла Олдріджа, секретаря Віганського археологічного товариства, останки спонукали поліцію провести розслідування, щоб виключити будь-яке сучасне походження. "Коли радіовуглецеве датування підтвердило, що їм тисячі років, ми зрозуміли, що маємо справу з чимось справді надзвичайним", — сказав Олдрідж.

Радіовуглецевий аналіз, проведений університетами Оксфорда, Белфаста та Единбурга, датував останки приблизно 2000–1800 роками до н. е. Одна урна, що все ще містить фрагменти спалених кісток, є прямим доказом давніх похоронних обрядів у цьому регіоні.

Овальна форма місця, оточеного неглибоким ровом, наводить на думку, що колись тут міг бути неолітичний гендж, якому понад 5000 років. Генджі — круглі або овальні земляні споруди, що використовувалися для церемоніальних цілей, — рідкісні в північно-західній Британії.

Одна урна, що все ще містить фрагменти спалених кісток, є прямим доказом давніх похоронних обрядів у цьому регіоні Фото: Wigan Archaeological Society

Олдрідж зазначив, що рів і овальна форма можуть свідчити про те, що ритуальна діяльність у цьому районі передувала бронзовій добі на кілька тисячоліть.

Щоб захистити місце розкопок від втручання, археологи не розкривають його точне місцезнаходження. Розкопки проводяться за підтримки місцевих фермерів і волонтерів, що відображає спільні зусилля професіоналів і громади з метою збереження стародавньої спадщини.

Аналіз урн для кремації, фрагментів кісток та зразків ґрунту може розкрити, як жили доісторичні люди Фото: Wigan Archaeological Society

З моменту свого заснування в 1986 році Археологічне товариство Вігана допомогло дослідити ключові сторінки історії регіону, зокрема римську лазню, знайдену в 2005 році, і римський форт, виявлений в 2008 році. Ці попередні знахідки дозволили ідентифікувати Віган як римське поселення Коккіум, важливий пункт на шляху між Манчестером і Рібчестером.

Відкриття кладовища бронзової доби, побудованого на неолітичному фундаменті, подовжує історію Вігана на тисячі років у минуле. Аналіз урн для кремації, фрагментів кісток та зразків ґрунту може розкрити, як жили доісторичні люди та взаємодіяли зі своїм середовищем.

Для місцевих жителів розкопки поновили інтерес до глибокого минулого цього району. Як зауважив Олдрідж, "це показує, що Віган був важливим не тільки в римський або середньовічний періоди — він був значущим місцем для людей впродовж тисячоліть".

