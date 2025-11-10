На місці битви Судного дня знайшли древні артефакти: їх залишили як жертвоприношення (фото)

Поблизу стародавнього міста Армагеддон на півночі Ізраїлю археологи виявили надзвичайні реліквії, вік яких перевищує 3000 років. Під час розкопок дослідники знайшли мініатюрний ханаанський "чайний сервіз", невелику керамічну модель храму та один із найстаріших у світі винних пресів.

Команда археологів з Ізраїльського управління старожитностей (IAA) під керівництвом Аміра Голані та Барака Ціна повідомила, що чайний сервіз пізньої бронзової доби складався з чайника у формі барана та кількох маленьких чашок, які були поховані разом як ритуальні жертви, пише Live Science.

"Посудина, ймовірно, призначалася для наливання цінної рідини, такої як молоко, олія або вино", — зазначили представники IAA, пояснивши, що вона могла використовуватися для церемоніальних цілей або як вотивний дар.

Чайний сервіз пізньої бронзової доби складався з чайника у формі барана та кількох маленьких чашок, які були поховані разом як ритуальні жертви Фото: IAA

Тварини, такі як вівці та кози, мали високу символічну та економічну цінність у Ханаані, і є свідчення, що деякі з них імпортувалися з Єгипту для ритуального використання в період Стародавнього царства.

Дослідники вважають, що модель храму та посудини були розміщені як священні жертви місцевими жителями, які, можливо, не мали доступу до головного ханаанського храму в Тель-Мегіддо. Серед інших знахідок поблизу були імпортовані глечики з Кіпру та великі посудини для зберігання, поховані в невеликих ямах, можливо, поблизу відкритого вівтаря.

Модель храму, також віком близько 3300 років, дає рідкісне уявлення про стародавнє ханаанське поклоніння. "Ось так, мабуть, виглядали справжні храми в пізній бронзовій добі Ханаану", — сказав Голані.

Археологи знайшли мініатюрну модель храму Фото: IAA

Мегіддо, заселене приблизно з 7000 року до н. е., давно відоме як важливе археологічне місце і центр давніх воєн. У цьому місці, яке часто асоціюється з біблійним "Армагеддоном", були знайдені артефакти як ранньої, так і пізньої бронзової доби.

Одним з найдивовижніших відкриттів став висічений у скелі винний прес віком 5000 років — один з найдавніших зразків такого типу. Прес мав похилу поверхню для толочення, яка вела до збірного чана, що є конкретним доказом організованого виробництва вина в цьому регіоні.

"Дотепер непрямі докази вказували на те, що вино могло вироблятися 5000 років тому, але ми не мали переконливих доказів", — пояснили Голані та Цін. Наявність навколишніх житлових руїн свідчить про те, що виробництво вина було центральною частиною життя місцевої громади.

Ці відкриття надають цінний контекст для розуміння ханаанського суспільства, його ритуальних практик та економічної діяльності. Знахідки з Мегіддо не тільки підтверджують глибоке історичне значення цього регіону, але й пропонують конкретний зв'язок між повсякденним життям і духовними традиціями в стародавньому Близькому Сході.

