На месте битвы Судного дня нашли древние артефакты: их оставили как жертвоприношение (фото)
Вблизи древнего города Армагеддон на севере Израиля археологи обнаружили чрезвычайные реликвии, возраст которых превышает 3000 лет. Во время раскопок исследователи нашли миниатюрный ханаанский "чайный сервиз", небольшую керамическую модель храма и один из старейших в мире винных прессов.
Команда археологов из Израильского управления древностей (IAA) под руководством Амира Голани и Барака Цена сообщила, что чайный сервиз позднего бронзового века состоял из чайника в форме барана и нескольких маленьких чашек, которые были похоронены вместе как ритуальные жертвы, пишет Live Science.
"Сосуд, вероятно, предназначался для наливания ценной жидкости, такой как молоко, масло или вино", — отметили представители IAA, пояснив, что он мог использоваться для церемониальных целей или как вотивный дар.
Животные, такие как овцы и козы, имели высокую символическую и экономическую ценность в Ханаане, и есть свидетельства, что некоторые из них импортировались из Египта для ритуального использования в период Древнего царства.
Исследователи считают, что модель храма и сосуды были размещены как священные жертвы местными жителями, которые, возможно, не имели доступа к главному ханаанскому храму в Тель-Мегиддо. Среди других находок поблизости были импортированные кувшины с Кипра и большие сосуды для хранения, похороненные в небольших ямах, возможно, вблизи открытого алтаря.
Модель храма, также возрастом около 3300 лет, дает редкое представление о древнем ханаанском поклонении. "Вот так, по-видимому, выглядели настоящие храмы в поздней бронзовой эпохе Ханаана", — сказал Голани.
Мегиддо, заселенное примерно с 7000 года до н. э., давно известно как важное археологическое место и центр древних войн. В этом месте, которое часто ассоциируется с библейским "Армагеддоном", были найдены артефакты как раннего, так и позднего бронзового века.
Одним из самых удивительных открытий стал высеченный в скале винный пресс возрастом 5000 лет — один из древнейших образцов такого типа. Пресс имел наклонную поверхность для толчения, которая вела к сборному чану, что является конкретным доказательством организованного производства вина в этом регионе.
"До сих пор косвенные доказательства указывали на то, что вино могло производиться 5000 лет назад, но мы не имели убедительных доказательств", — пояснили Голани и Цин. Наличие окружающих жилых руин свидетельствует о том, что производство вина было центральной частью жизни местной общины.Важно
Эти открытия предоставляют ценный контекст для понимания ханаанского общества, его ритуальных практик и экономической деятельности. Находки из Мегиддо не только подтверждают глубокое историческое значение этого региона, но и предлагают конкретную связь между повседневной жизнью и духовными традициями в древнем Ближнем Востоке.
