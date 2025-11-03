Одно из самых сложных мест для исследования: почему Беринговый мост настолько важен (фото)

Тысячи лет назад огромный массив суши соединял Азию и Северную Америку там, где сейчас текут ледяные воды Берингова пролива. Во время последнего Ледникового периода эта обнаженная земля, известная как Берингов мост, позволила крупным животным передвигаться между континентами.

Ученые продолжают дискутировать о том, как и когда ранние люди могли пересечь эту территорию, поднимая новые вопросы о миграции людей в Америку, пишет Live Science.

По мнению таких исследователей, как Джесси Халлиган из Техасского университета A&M и Морган Смит из Университета Теннесси в Чаттануге, затопленный Беринговый мост остается одним из самых сложных, но потенциально самых интересных археологических объектов.

Халлиган объяснил, что "любое место, которое мы найдем, может полностью изменить то, что мы знаем об этих первых людях", отметив, насколько редкими являются изменения конца Ледникового периода в этом регионе.

Холодные воды Берингова пролива, бедные на микробы, могли сохранить органические материалы, такие как одежда, инструменты или фрагменты жилья, почти в неизменном состоянии, давая редкую возможность заглянуть в доисторическую жизнь. Однако Смит отметил, что условия в проливе могут быстро стать "чрезвычайно неуправляемыми", что делает полевые работы там чрезвычайно сложными и дорогостоящими.

Помимо низких температур, мощные течения и толстые слои осадка затрудняют подводные исследования. Как пояснил Джесси Фармер из Бостонского университета Массачусетса, штормы могут сделать мелководные моря опасно бурными, создавая экстремальную изменчивость погоды и условий для дайвинга.

Более того, значительная часть древнего рельефа сейчас похоронена под 3-15 метрами осадка, что делает традиционные археологические методы неэффективными. Дайверы могут исследовать только ограниченную глубину в течение короткого времени, а керны осадка дают лишь небольшие образцы. Смит сравнил поиск артефактов с "настоящей проблемой иголки в стоге сена".

Чтобы преодолеть эти препятствия, ученые все чаще обращаются к современным технологиям сонарного картографирования и дистанционного зондирования. Эти технологии позволяют им обнаруживать следы прошлых ландшафтов под слоями ила, точно определяя районы, где когда-то могла происходить человеческая деятельность.

Халлиган отметил, что некоторые керны уже содержат остатки насекомых и пыльцы, которые помогают реконструировать древние среды. Однако финансирование исследований и логистика остаются главными препятствиями — большие исследовательские суда могут стоить до 15 000 долларов в день, их нужно бронировать за год вперед, и они зависят от непредсказуемой погоды.

Несмотря на эти вызовы, и Халлиган, и Смит верят, что результаты могут быть революционными. Как подытожили исследователи, "там почти наверняка есть места", которые ждут, чтобы раскрыть, как человечество впервые распространилось по континентам.

