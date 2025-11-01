Стена огня на краю Солнечной системы: зонды NASA столкнулись с температурой 50 000 °C

В 1977 году ученые запустили два космических корабля для исследования самых отдаленных регионов нашей Солнечной системы и безграничного межзвездного пространства за ее пределами. Десятилетия спустя эти зонды наткнулись в регион с экстремальной температурой, колеблющейся от 30 000 до 50 000 °C.

Эта граница, которую часто называют "стеной огня", обозначает место, где влияние Солнца начинает ослабевать, уступая место другим звездам, пишет IFLSciece.

По данным NASA, Солнце постоянно излучает поток заряженных частиц, известный как солнечный ветер. Этот ветер расширяется наружу, минуя все планеты, образуя защитный пузырь, называемый гелиосферой. Внешний край этого пузыря, где солнечный ветер встречается с межзвездной средой, известен как гелиопауза.

В этой точке давление солнечного и межзвездного ветров уравновешивается, заставляя солнечный ветер возвращаться назад и течь вдоль хвоста гелиосферы. Как описывает NASA, это взаимодействие создает явление, похожее на волну, образующуюся перед кораблем, который разрезает океан.

Вояджер-1 пересек эту границу 25 августа 2012 года, став первым искусственным объектом, покинувшим гелиосферу. Вояджер-2 последовал за ним шесть лет спустя, в 2018 году. До этих пересечений ученые могли лишь предполагать, где находится граница.

Два разных расстояния пересечения помогли подтвердить, что гелиопауза смещается вместе с изменением активности Солнца — расширяясь и сжимаясь, подобно вдыхающим и выдыхающим легким. Оба космических аппарата зафиксировали высокие температуры в этой области, однако не получили повреждений, поскольку частицы в этой области настолько разрежены, что даже при таких экстремальных температурах их плотность недостаточна для передачи значительного количества тепла.

Спустя почти полвека после запуска оба зонда Вояджер продолжают передавать ценные данные из межзвездного пространства — это единственные два космических аппарата, которые когда-либо это делали. Их открытия углубили наше понимание границ Солнечной системы.

NASA сообщает, что магнитометр "Вояджера-2" подтвердил предыдущее открытие "Вояджера-1": магнитное поле за гелиопаузой проходит параллельно магнитному полю внутри гелиосферы.

Это неожиданное выравнивание свидетельствует о том, что влияние Солнца распространяется дальше в межзвездное пространство, чем считалось ранее, и дает новые подсказки о природе космической среды, окружающей нашу Солнечную систему.

