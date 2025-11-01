Принесет много вреда: почему нельзя оставлять тыквы на улице

Хотя идея оставить хэллоуинскую тыкву в лесу для диких животных кажется неплохой мыслью, так делать не стоит. Этим вы можете навредить целой экосистеме.

Хэллоуин закончился, и эксперты по охране окружающей среды выразили обеспокоенность по поводу большого количества публикаций в социальных сетях, призывающих людей оставлять вырезанные тыквы в лесах в качестве пищи для диких животных, пишет IFLScience.

По всей Великобритании каждый год после 31 октября остаются тысячи выброшенных тыкв, и многие считают, что это хорошо для местных животных. Однако все совсем наоборот.

По данным The Telegraph, Пол Бунтон, сотрудник отдела взаимодействия и коммуникаций The Woodland Trust, объяснил, что в интернете распространяется ложное представление о том, что оставляя в лесах использованные на Хэллоуин тыквы помогает диким животным.

На самом деле это очень вредно для многих животных, особенно ежей. В начале ноября ежи находятся в критической фазе набора веса перед зимней спячкой. Потребление тыквы может нарушить работу их пищеварительной системы, что приведет к диарее, обезвоживанию и даже смерти в тяжелых случаях.

Кроме того, тыквы могут содержать остатки или целые свечи или даже пластиковые украшения, из-за которых животные могут подавиться. Гнилые тыквы также привлекают крыс и нарушают баланс питательных веществ в лесных почвах.

Ученые отмечают, что мякоть тыквы "может быть опасной для ежей, привлекает колонии крыс, а также имеет очень вредное влияние на лесные почвы, растения и грибы".

Когда тыквы разлагаются в естественной среде, они выделяют сахара и питательные вещества, которые изменяют состав почвы, иногда способствуя росту нежелательных грибков и бактерий.

Аромат также привлекает падальщиков, таких как крысы, которые могут распространять болезни и влиять на баланс местных видов.

Кроме того, свечной воск или синтетическая краска из тыквенных украшений загрязняют почву и воду. Хотя компостирование тыкв в контролируемых условиях помогает превратить отходы в полезное органическое вещество, их выбрасывание на открытом воздухе приводит к дисбалансу, который местные экосистемы пытаются исправить.

Так что же делать с вашей красиво вырезанной тыквой? Большинство экспертов рекомендуют компостировать ее самостоятельно дома, если это возможно, или по возможности отдать местным фермам. Вы даже можете попробовать провести несколько научных экспериментов. В любом случае, ежи будут вам благодарны.

