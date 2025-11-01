Принесе багато шкоди: чому не можна залишати гарбузи на вулиці

Хоча ідея залишити геловінський гарбуз у лісі для диких тварин здається непоганою думкою, так робити не варто. Цим ви можете нашкодити цілій екосистемі.

Геловін закінчився, й експерти з охорони навколишнього середовища висловили занепокоєння з приводу великої кількості публікацій у соціальних мережах, які закликають людей залишати вирізані гарбузи в лісах як їжу для диких тварин, пише IFLScience.

По всій Великобританії щороку після 31 жовтня залишаються тисячі викинутих гарбузів, і багато хто вважає, що це добре для місцевих тварин. Однак все зовсім навпаки.

За даними The Telegraph, Пол Бунтон, співробітник відділу взаємодії та комунікацій The Woodland Trust, пояснив, що в інтернеті шириться хибне уявлення про те, що залишаючи в лісах використані на Геловін гарбуз допомагає диким тваринам.

Насправді це дуже шкідливо для багатьох тварин, особливо їжаків. На початку листопада їжаки перебувають у критичній фазі набору ваги перед зимовою сплячкою. Споживання гарбуза може порушити роботу їхньої травної системи, що призведе до діареї, зневоднення і навіть смерті у важких випадках.

Крім того, гарбузи можуть містити залишки або цілі свічки чи навіть пластикові прикраси, через які тварини можуть вдавитися. Гнилі гарбузи також приваблюють щурів і порушують баланс поживних речовин у лісових ґрунтах.

Науковці зазначають, що м'якоть гарбуза "може бути небезпечною для їжаків, приваблює колонії щурів, а також має дуже шкідливий вплив на лісові ґрунти, рослини та гриби".

Коли гарбузи розкладаються в природному середовищі, вони виділяють цукри та поживні речовини, які змінюють склад ґрунту, іноді сприяючи росту небажаних грибків і бактерій.

Аромат також приваблює падальників, таких як щури, які можуть поширювати хвороби та впливати на баланс місцевих видів.

Крім того, свічковий віск або синтетична фарба з гарбузових прикрас забруднюють ґрунт і воду. Хоча компостування гарбузів у контрольованих умовах допомагає перетворити відходи на корисну органічну речовину, їх викидання на відкритому повітрі призводить до дисбалансу, який місцеві екосистеми намагаються виправити.

То що ж робити з вашим красиво вирізаним гарбузом? Більшість експертів рекомендують компостувати його самостійно вдома, якщо це можливо, або за можливості віддати місцевим фермам. Ви навіть можете спробувати провести кілька наукових експериментів. У будь-якому випадку, їжаки будуть вам вдячні.

