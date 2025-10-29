Заднє середнє сидіння автомобіля дійсно найбезпечніше, проте є нюанс

Згідно з даними про дорожній рух за останні десятиліття, сучасні автомобілі сьогодні безпечніші, ніж будь-коли в історії. Технічний прогрес та інновації значно зменшили кількість смертельних випадків.

Попри це поліпшення, дослідники продовжують вивчати способи подальшого підвищення безпеки пасажирів, особливо тих, хто не сидить за кермом, пише IFLScience.

Лукас Волденбек, співзасновник платформи з навчання водіїв Zutobi, пояснив, що "заднє середнє сидіння є найбезпечнішим місцем для більшості пасажирів".

Він посилався на дослідження 2008 року, яке показало, що люди, які сидять на цьому місці, мають на 46% більше шансів вижити в смертельних аваріях, ніж ті, хто сидить спереду.

Навіть якщо брати до уваги тільки пасажирів на задньому сидінні, сидіння в центрі все одно збільшує шанси на виживання на 13%. Причина цього криється в конструкції автомобіля: сучасні автомобілі мають зони деформації — ділянки, які поглинають удар при зіткненні, щоб захистити пасажирів.

Оскільки середнє заднє сидіння знаходиться найдалі від цих зон деформації, воно менше піддається прямому удару під час зіткнення.

"У разі зіткнень ззаду, спереду та збоку центральне сидіння постійно демонструє найнижчий рівень серйозних травм, якщо використовуються належні засоби безпеки", — зазначив Волденбек. Однак він наголосив, що ця перевага зникає, коли пасажири не пристібаються ременями безпеки.

Дослідження 2022 року показало, що пасажири на задньому сидінні, які не використовували ремені безпеки, частіше потрапляли до лікарні та отримували більш серйозні травми, ніж пасажири на передніх сидіннях — головним чином тому, що вони приблизно в п'ять разів частіше нехтували ременями безпеки.

Волденбек підсумував це повідомлення просто: немає повністю безпечних сидінь, є лише безпечніша поведінка. Постійне використання ременів безпеки, уважність та належна підготовка залишаються найефективнішими способами зменшення ризику під час кожної поїздки.

