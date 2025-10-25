Заснути за дві хвилини: розкрито секрет американських пілотів винищувачів (фото)

Проблеми зі сном турбують багатьох, проте все ж є способи швидко заснути. Один з таких методів розробили для пілотів винищувачів.

Чимало людей завжди мали проблему з тим, як заснути швидко. Дехто годинами лежить у ліжку, та сон ніяк не приходить. Але нещодавно в інтернеті знову завірусився метод, який використовують військові, пише IFLScience.

Ця техніка допомагає заснути менш ніж за дві хвилини. Користувачі соціальних мереж охоче випробовують, чи дійсно вона працює. Ідея полягає в тому, щоб навчити тіло і розум розслаблятися в будь-яких умовах — це вміння особливо цінно для тих, хто страждає від стресу або нерегулярного сну.

Заснути за дві хвилини

Фітнес-інструктор Джастін Агустін поділився цим методом зі своїми підписниками. Фахівець пояснив, що метод розробили для пілотів винищувачів, яким потрібно відпочивати в умовах інтенсивного оточення.

За словами Агустіна, цей процес допомагає солдатам засинати "в будь-який час і в будь-якому місці" — навіть на полі бою. Він провів своїх глядачів крок за кроком, починаючи з розслаблення м'язів чола, потім зняття напруги в очах, щоках і щелепі, і продовжуючи зосереджуватися на рівному диханні.

"Розслабте очі, щоки, щелепу і зосередьтеся на диханні. Тепер перейдіть до шиї і плечей. Переконайтеся, що ваші плечі не напружені. Опустіть їх якомога нижче і тримайте руки розслабленими вздовж тіла, включаючи кисті й пальці. Уявіть, як це тепле відчуття проходить від голови аж до кінчиків пальців. Тепер зробіть глибокий вдих і повільно видихніть, розслабляючи груди, живіт, стегна, коліна, ноги й стопи", — додав він.

Далі потрібно зосередитися на глибокому, повільному диханні, дозволяючи грудям, животу і ногам звільнитися від напруги.

Агустін рекомендує уявляти спокійні сцени — наприклад, плавання на каное по тихому озеру або відпочинок у гамаку в тихій темній кімнаті — щоб очистити розум від стресу. Якщо думки починають відволікати, він пропонує подумки повторювати фразу "не думай" протягом десяти секунд, поки розум знову не заспокоїться.

Це допомагає навчити мозок асоціювати потрібні сигнали з відпочинком і сном.

Звідки походить метод

Походження цієї техніки можна простежити до книги 1981 року "Relax and Win: Championship Performance" Ллойда Бада Вінтера, в якій детально описано способи, яких навчають у Школі підготовки до польотів ВМС США.

Військові використовували цю процедуру, щоб допомогти пілотам засинати в екстремальних умовах, навіть при гучному фоновому шумі або після вживання кофеїну.

Результати показали, що після шести тижнів постійних занять близько 96 відсотків пілотів могли засинати за дві хвилини або навіть менше.

Хоча більшість з них тренувалися сидячи, той самий підхід можна легко практикувати лежачи в ліжку, а тому він може стати справжнім спасінням для людей із безсонням.

Інші техніки для сну

Існує ще кілька методів, які можуть допомогти заснути швидше. Наприклад, вправа 4-7-8.

Це одна з найвідоміших дихальних технік, яка допомагає взяти емоції під контроль і заспокоїтися перед сном. Детальніше її досліджували вчені з Таїланду.

Існує ще кілька методів, які можуть допомогти заснути швидше Фото: New Atlas

Вони виявили, що брак сну може порушувати варіабельність серцевого ритму, артеріальний тиск, рівень глюкози в крові та функцію ендотелію у людей. А дихальна техніка не лише покращить ці показники, але й допоможе людям, що страждають на недосипання.

Як робити:

Вдихніть і видихніть на повні легені. Глибоко та розмірено вдихайте через ніс протягом 4 секунд. Можна рахувати подумки або використати таймер на телефоні. Затримайте подих на 7 секунд. Видихайте через рот протягом 8 секунд.

Учені рекомендують повторювати вправу 3-4 рази. Це знижує рівень адреналіну та сповільнює серцебиття.

У час, коли люди стикаються з постійним психічним перевантаженням і стресом, навчитися заспокоювати тіло і розум за лічені хвилини може значно покращити загальне самопочуття та якість відпочинку.

