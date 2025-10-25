Заснуть за две минуты: раскрыт секрет американских пилотов истребителей (фото)

Проблемы со сном беспокоят многих, однако все же есть способы быстро заснуть. Один из таких методов разработали для пилотов истребителей.

Многие люди всегда имели проблему с тем, как заснуть быстро. Некоторые часами лежат в постели, но сон никак не приходит. Но недавно в интернете снова завирусился метод, который используют военные, пишет IFLScience.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Эта техника помогает заснуть менее чем за две минуты. Пользователи социальных сетей охотно испытывают, действительно ли она работает. Идея заключается в том, чтобы научить тело и разум расслабляться в любых условиях — это умение особенно ценно для тех, кто страдает от стресса или нерегулярного сна.

Відео дня

Заснуть за две минуты

Фитнес-инструктор Джастин Агустин поделился этим методом со своими подписчиками. Специалист объяснил, что метод разработали для пилотов истребителей, которым нужно отдыхать в условиях интенсивного окружения.

Многие люди всегда имели проблему с тем, как заснуть быстро Фото: Freepik

По словам Агустина, этот процесс помогает солдатам засыпать "в любое время и в любом месте" — даже на поле боя. Он провел своих зрителей шаг за шагом, начиная с расслабления мышц лба, затем снятия напряжения в глазах, щеках и челюсти, и продолжая сосредотачиваться на ровном дыхании.

"Расслабьте глаза, щеки, челюсть и сосредоточьтесь на дыхании. Теперь перейдите к шее и плечам. Убедитесь, что ваши плечи не напряжены. Опустите их как можно ниже и держите руки расслабленными вдоль тела, включая кисти и пальцы. Представьте, как это теплое ощущение проходит от головы вплоть до кончиков пальцев. Теперь сделайте глубокий вдох и медленно выдохните, расслабляя грудь, живот, бедра, колени, ноги и стопы", — добавил он.

Далее нужно сосредоточиться на глубоком, медленном дыхании, позволяя груди, животу и ногам освободиться от напряжения.

Агустин рекомендует представлять спокойные сцены — например, плавание на каноэ по тихому озеру или отдых в гамаке в тихой тёмной комнате — чтобы очистить разум от стресса. Если мысли начинают отвлекать, он предлагает мысленно повторять фразу "не думай" в течение десяти секунд, пока разум снова не успокоится.

Это помогает научить мозг ассоциировать нужные сигналы с отдыхом и сном.

Откуда происходит метод

Происхождение этой техники можно проследить до книги 1981 года "Relax and Win: Championship Performance" Ллойда Бада Винтера, в которой подробно описаны способы, которым обучают в Школе подготовки к полетам ВМС США.

Военные использовали эту процедуру, чтобы помочь пилотам засыпать в экстремальных условиях, даже при громком фоновом шуме или после употребления кофеина.

Результаты показали, что после шести недель постоянных занятий около 96 процентов пилотов могли засыпать за две минуты или даже меньше.

Хотя большинство из них тренировались сидя, тот же подход можно легко практиковать лежа в постели, а потому он может стать настоящим спасением для людей с бессонницей.

Другие техники для сна

Существует еще несколько методов, которые могут помочь заснуть быстрее. Например, упражнение 4-7-8.

Это одна из самых известных дыхательных техник, которая помогает взять эмоции под контроль и успокоиться перед сном. Подробнее ее исследовали ученые из Таиланда.

Существует еще несколько методов, которые могут помочь заснуть быстрее Фото: New Atlas

Они обнаружили, что недостаток сна может нарушать вариабельность сердечного ритма, артериальное давление, уровень глюкозы в крови и функцию эндотелия у людей. А дыхательная техника не только улучшит эти показатели, но и поможет людям, страдающим недосыпанием.

Как делать:

Вдохните и выдохните на полные легкие. Глубоко и размеренно вдыхайте через нос в течение 4 секунд. Можно считать мысленно или использовать таймер на телефоне. Задержите дыхание на 7 секунд. Выдыхайте через рот в течение 8 секунд.

Ученые рекомендуют повторять упражнение 3-4 раза. Это снижает уровень адреналина и замедляет сердцебиение.

Во время, когда люди сталкиваются с постоянной психической перегрузкой и стрессом, научиться успокаивать тело и разум за считанные минуты может значительно улучшить общее самочувствие и качество отдыха.

Важно

Мясо дельфина лучше не есть: оно может вас убить (фото)

Ранее Фокус писал, как люди легли спать 4 октября и проснулись через 10 дней.

Также Фокус писал о том, что ученые обнаружили редкую болезнь у ребенка, который жил в XII веке. Исследование показало, что ребенок возрастом от 2,5 до 3,5 лет страдал редким заболеванием, которое к тому же редко выявляют археологи.