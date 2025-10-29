Заднее среднее сиденье автомобиля действительно самое безопасное, однако есть нюанс

Согласно данным о дорожном движении за последние десятилетия, современные автомобили сегодня безопаснее, чем когда-либо в истории. Технический прогресс и инновации значительно уменьшили количество смертельных случаев.

Несмотря на это улучшение, исследователи продолжают изучать способы дальнейшего повышения безопасности пассажиров, особенно тех, кто не сидит за рулем, пишет IFLScience.

Лукас Волденбек, соучредитель платформы по обучению водителей Zutobi, пояснил, что "заднее среднее сиденье является самым безопасным местом для большинства пассажиров".

Он ссылался на исследование 2008 года, которое показало, что люди, сидящие на этом месте, имеют на 46% больше шансов выжить в смертельных авариях, чем те, кто сидит спереди.

Даже если брать во внимание только пассажиров на заднем сиденье, сиденье в центре все равно увеличивает шансы на выживание на 13%. Причина этого кроется в конструкции автомобиля: современные автомобили имеют зоны деформации — участки, которые поглощают удар при столкновении, чтобы защитить пассажиров.

Поскольку среднее заднее сиденье находится дальше всего от этих зон деформации, оно меньше подвергается прямому удару во время столкновения.

"В случае столкновений сзади, спереди и сбоку центральное сиденье постоянно демонстрирует самый низкий уровень серьезных травм, если используются надлежащие средства безопасности", — отметил Волденбек. Однако он подчеркнул, что это преимущество исчезает, когда пассажиры не пристегиваются ремнями безопасности.

Исследование 2022 года показало, что пассажиры на заднем сиденье, которые не использовали ремни безопасности, чаще попадали в больницу и получали более серьезные травмы, чем пассажиры на передних сиденьях — главным образом потому, что они примерно в пять раз чаще пренебрегали ремнями безопасности.

Волденбек подытожил это сообщение просто: нет полностью безопасных сидений, есть только более безопасное поведение. Постоянное использование ремней безопасности, внимательность и надлежащая подготовка остаются самыми эффективными способами уменьшения риска во время каждой поездки.

