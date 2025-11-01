Стіна вогню на краю Сонячної системи: зонди NASA зіткнулися з температурою 50 000 °C

У 1977 році вчені запустили два космічні кораблі для дослідження найвіддаленіших регіонів нашої Сонячної системи та безмежного міжзоряного простору за її межами. Десятиліття потому ці зонди натрапили у регіон з екстремальною температурою, що коливається від 30 000 до 50 000 °C.

Ця межа, яку часто називають "стіною вогню", позначає місце, де вплив Сонця починає слабшати, поступаючись місцем іншим зіркам, пише IFLSciece.

За даними NASA, Сонце постійно випромінює потік заряджених частинок, відомий як сонячний вітер. Цей вітер розширюється назовні, минаючи всі планети, утворюючи захисну бульбашку, яка називається геліосферою. Зовнішній край цієї бульбашки, де сонячний вітер зустрічається з міжзоряним середовищем, відомий як геліопауза.

У цій точці тиск сонячного і міжзоряного вітрів врівноважується, змушуючи сонячний вітер повертатися назад і текти вздовж хвоста геліосфери. Як описує NASA, ця взаємодія створює явище, схоже на хвилю, що утворюється перед кораблем, який розрізає океан.

Вояджер-1 перетнув цю межу 25 серпня 2012 року, ставши першим штучним об'єктом, що покинув геліосферу. Вояджер-2 пішов за ним шість років по тому, у 2018 році. До цих перетинів вчені могли лише припускати, де знаходиться межа.

Дві різні відстані перетину допомогли підтвердити, що геліопауза зміщується разом зі зміною активності Сонця — розширюючись і стискаючись, подібно до легенів, що вдихають і видихають. Обидва космічні апарати зафіксували високі температури в цій області, однак не зазнали пошкоджень, оскільки частинки в цій області настільки розріджені, що навіть при таких екстремальних температурах їх щільність недостатня для передачі значної кількості тепла.

Майже через півстоліття після запуску обидва зонди Вояджер продовжують передавати цінні дані з міжзоряного простору — це єдині два космічні апарати, які коли-небудь це робили. Їхні відкриття поглибили наше розуміння меж Сонячної системи.

NASA повідомляє, що магнітометр "Вояджера-2" підтвердив попереднє відкриття "Вояджера-1": магнітне поле за геліопаузою проходить паралельно до магнітного поля всередині геліосфери.

Це несподіване вирівнювання свідчить про те, що вплив Сонця поширюється далі в міжзоряний простір, ніж вважалося раніше, і дає нові підказки про природу космічного середовища, що оточує нашу Сонячну систему.

