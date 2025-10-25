Последствия могли быть катастрофическими: внезапный обвал на Аляске вызвал мегацунами (фото)
Когда 100 миллионов кубических метров внезапно обваливается в ледяной фьорд, последствия могут быть катастрофическими. Именно это произошло на Аляске в начале этого года.
В начале 2025 года на Аляске обвалилась огромная часть земли во фьорд Трейси Арм, расположенный примерно в 130 километрах к югу от столицы штата Джуно. Внезапный обвал вызвал невероятно большие волны высоко, которые могли бы покрыть самые высокие небоскребы Нью-Йорка, пишет IFLScience.
Происшествие произошло 10 августа примерно в 5:30 утра по местному времени, когда огромный оползень обвалился на конце ледника.
"Я могу с уверенностью сказать, что все, что находилось на конце этого ледника, прямо у подножия оползня, полностью уничтожено, — сказал государственный сейсмолог Майкл Вест. Я не вижу никакого другого объяснения. К счастью, мы не имеем сообщений о людях, которые были очень близко к оползню, скажем, в пределах мили, но только представить, что это было бы чрезвычайно жестокое явление".
Однако Кристин Смит, владелица круизного лайнера, находившегося в нескольких милях к югу от фьорда Фордс Террор, заметила странное поведение уровня воды.
"Мы начали видеть, как вода снова поднимается, хотя должен был быть отлив, — сказала Смит. — Мы поняли, что что-то действительно изменилось и что что-то не так".
Владелица быстро связалась с экспертами, которые известили Аляскинский центр землетрясений и Геологическую службу США (USGS). Приборы зафиксировали сейсмический сигнал на расстоянии более 1000 километров, подтвердив крупное геологическое явление.
Дальнейший анализ показал, что оползень вызвал мегацунами. Некоторые туристы, которые разбили лагерь на острове в устье фьорда, потеряли свое снаряжение, когда вода хлынула вглубь суши, но людям удалось спастись.
Измерения, проведенные учеными с помощью GPS и высотомеров, показали, что высота волны достигала 470-500 метров — это выше, чем почти все здания в Нью-Йорке.
Мощная энергия волны продолжала отражаться во фьорде и даже вызвала сейшу — стоячую волну, которая колебалась вперед и назад каждую минуту в течение более 35 часов после сдвига.
Хотя это не самое высокое цунами в истории — рекорд остается за событием 1958 года в Аляске, высота волны достигла 524 метра — оно все равно оставило после себя значительный экологический ущерб.Важно
"Стремительные горные склоны, подверженные оползням, являются нестабильными по своей природе и будут продолжать меняться в течение многих лет после предыдущих явлений. Ожидается, что с обнаженных участков и дальше будут падать камни и происходить мелкие оползни, что может повлиять на воду и потенциально вызвать местные цунами. Поэтому эта территория остается опасной", — заявили в USGS.
Сам инцидент выделяет постоянные риски, связанные с динамичным горным ландшафтом Аляски, и необходимость постоянного мониторинга для защиты окружающих экосистем и путешественников.
