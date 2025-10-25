Последствия могли быть катастрофическими: внезапный обвал на Аляске вызвал мегацунами (фото)

Когда 100 миллионов кубических метров внезапно обваливается в ледяной фьорд, последствия могут быть катастрофическими. Именно это произошло на Аляске в начале этого года.

В начале 2025 года на Аляске обвалилась огромная часть земли во фьорд Трейси Арм, расположенный примерно в 130 километрах к югу от столицы штата Джуно. Внезапный обвал вызвал невероятно большие волны высоко, которые могли бы покрыть самые высокие небоскребы Нью-Йорка, пишет IFLScience.

Происшествие произошло 10 августа примерно в 5:30 утра по местному времени, когда огромный оползень обвалился на конце ледника.

"Я могу с уверенностью сказать, что все, что находилось на конце этого ледника, прямо у подножия оползня, полностью уничтожено, — сказал государственный сейсмолог Майкл Вест. Я не вижу никакого другого объяснения. К счастью, мы не имеем сообщений о людях, которые были очень близко к оползню, скажем, в пределах мили, но только представить, что это было бы чрезвычайно жестокое явление".

Однако Кристин Смит, владелица круизного лайнера, находившегося в нескольких милях к югу от фьорда Фордс Террор, заметила странное поведение уровня воды.

"Мы начали видеть, как вода снова поднимается, хотя должен был быть отлив, — сказала Смит. — Мы поняли, что что-то действительно изменилось и что что-то не так".

Владелица быстро связалась с экспертами, которые известили Аляскинский центр землетрясений и Геологическую службу США (USGS). Приборы зафиксировали сейсмический сигнал на расстоянии более 1000 километров, подтвердив крупное геологическое явление.

Дальнейший анализ показал, что оползень вызвал мегацунам Фото: Public Domain

Дальнейший анализ показал, что оползень вызвал мегацунами. Некоторые туристы, которые разбили лагерь на острове в устье фьорда, потеряли свое снаряжение, когда вода хлынула вглубь суши, но людям удалось спастись.

Измерения, проведенные учеными с помощью GPS и высотомеров, показали, что высота волны достигала 470-500 метров — это выше, чем почти все здания в Нью-Йорке.

Мощная энергия волны продолжала отражаться во фьорде и даже вызвала сейшу — стоячую волну, которая колебалась вперед и назад каждую минуту в течение более 35 часов после сдвига.

Хотя это не самое высокое цунами в истории — рекорд остается за событием 1958 года в Аляске, высота волны достигла 524 метра — оно все равно оставило после себя значительный экологический ущерб.

"Стремительные горные склоны, подверженные оползням, являются нестабильными по своей природе и будут продолжать меняться в течение многих лет после предыдущих явлений. Ожидается, что с обнаженных участков и дальше будут падать камни и происходить мелкие оползни, что может повлиять на воду и потенциально вызвать местные цунами. Поэтому эта территория остается опасной", — заявили в USGS.

Сам инцидент выделяет постоянные риски, связанные с динамичным горным ландшафтом Аляски, и необходимость постоянного мониторинга для защиты окружающих экосистем и путешественников.

