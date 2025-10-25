Наслідки могли бути катастрофічними: раптовий обвал на Алясці викликав мегацунамі (фото)

Коли 100 мільйонів кубічних метрів раптово обвалюється в крижаний фйорд, наслідки можуть бути катастрофічними. Саме це сталося на Алясці на початку цього року.

На початку 2025 року на Алясці обвалилася величезна частина землі у фйорд Трейсі Арм, розташований приблизно за 130 кілометрів на південь від столиці штату Джуно. Раптовий обвал викликав неймовірно великі хвилі високо, які могли б покрити найвищі хмарочоси Нью-Йорка, пише IFLScience.

Подія сталася 10 серпня приблизно о 5:30 ранку за місцевим часом, коли величезний зсув обвалився на кінці льодовика.

"Я можу з упевненістю сказати, що все, що знаходилося на кінці цього льодовика, прямо біля підніжжя зсуву, повністю знищено, — сказав державний сейсмолог Майкл Вест. Я не бачу жодного іншого пояснення. На щастя, ми не маємо повідомлень про людей, які були дуже близько до зсуву, скажімо, в межах милі, але тільки уявити, що це було б надзвичайно жорстоке явище".

Однак Крістін Сміт, власниця круїзного лайнера, що знаходився за кілька миль на південь від фіорду Фордс Террор, помітила дивну поведінку рівня води.

"Ми почали бачити, як вода знову піднімається, хоча мав бути відплив, — сказала Сміт. — Ми зрозуміли, що щось дійсно змінилося і що щось не так".

Власниця швидко зв'язалася з експертами, які сповістили Аляскинський центр землетрусів та Геологічну службу США (USGS). Прилади зафіксували сейсмічний сигнал на відстані понад 1000 кілометрів, підтвердивши велике геологічне явище.

Подальший аналіз показав, що зсув викликав мегацунам Фото: Public Domain

Подальший аналіз показав, що зсув викликав мегацунамі. Деякі туристи, які таборувалися на острові в гирлі фйорду, втратили своє спорядження, коли вода хлинула вглиб суші, але людям вдалося врятуватися.

Вимірювання, проведені вченими за допомогою GPS і висотомірів, показали, що висота хвилі досягала 470–500 метрів — це вище, ніж майже всі будівлі в Нью-Йорку.

Потужна енергія хвилі продовжувала відбиватися у фйорді і навіть спричинила сейшу — стоячу хвилю, яка коливалася вперед і назад кожну хвилину протягом більш як 35 годин після зсуву.

Хоча це не найвище цунамі в історії — рекорд залишається за подією 1958 року в Алясці, висота хвилі досягла 524 метри — воно все одно залишило після себе значні екологічні збитки.

"Стрімкі гірські схили, піддатливі до зсувів, є нестабільними за своєю природою і будуть продовжувати змінюватися протягом багатьох років після попередніх явищ. Очікується, що з оголених ділянок і далі падатимуть камені та відбуватимуться дрібні зсуви, що може вплинути на воду і потенційно спричинити місцеві цунамі. А тому ця територія залишається небезпечною", — заявили в USGS.

Сам інцидент виділяє постійні ризики, пов'язані з динамічним гірським ландшафтом Аляски, і необхідність постійного моніторингу для захисту навколишніх екосистем і мандрівників.

