Володіли передовими знаннями: у Польщі знайшли рідкісні кельтські артефакти (фото)

Під час розкопок у Мазовії, Польща, дослідники виявили рідкісний інструмент для трепанації черепа та сліди обробки заліза. Знахідки свідчать про те, що серед кельтських поселенців у цьому регіоні були фахівці, які володіли навичками як у медицині, так і в металургії.

Дослідження, проведене доктором Бартломеєм Качинським з Державного археологічного музею у Варшаві у співпраці з факультетом археології Варшавського університету, є важливим внеском у вивчення кельтського впливу в північній Польщі, пише Arkeonews.

Впродовж двох сезонів поспіль команда досліджувала артефакти з поселення на Лисій Горі, пов'язаного з західнобалтійською культурою курганів, і виявила численні кельтські предмети. Минулого року було знайдено шолом IV століття до н. е., а тепер дослідники виявили хірургічний інструмент, що використовувався для трепанації, стародавньої практики видалення частини черепа.

Впродовж двох сезонів поспіль команда досліджувала артефакти з поселення на Лисій Горі Фото: PAP

За словами доктора Качиньського, "такі інструменти відомі лише з декількох кельтських пам'яток у Центральній та Південній Європі, зокрема в Румунії, Хорватії та Австрії". Детальний аналіз показав, що предмет виконував функцію скальпеля з гострим лезом, ймовірно прикріпленим до дерев'яної ручки.

Цей тип інструменту міг використовуватися цілителем або друїдом, який супроводжував кельтські групи, що подорожували Мазовією. Ця знахідка свідчить про те, що кельтська медицина поєднувала практичні хірургічні методи з ритуальними елементами, відображаючи культуру, в якій духовні та медичні традиції перепліталися.

Подальші розкопки на Лисій Горі виявили фрагменти чашоподібних шлаків і невелике залізне ковадло, що підтверджує місцеве виробництво заліза. "Ковадло нагадує куб, прикріплений до пня дерева, і використовувалося для кування невеликих залізних інструментів", — пояснив доктор Качинський.

Відвідувачі можуть оглянути репліки артефактів і дізнатися про присутність кельтів у Мазовії за допомогою інформаційних панелей Фото: PAP

Докази вказують на самодостатню громаду, яка покладалася як на металургійні, так і на медичні знання, можливо, підтримувані кваліфікованими ремісниками та цілителями серед поселенців.

Окрім інструменту для трепанації, археологи виявили брошки, наконечники списів, сокири, деталі кінської збруї та оборонні споруди, зокрема частокіл і рів, що захищали південну сторону поселення. Ці знахідки дають уявлення про організацію, ремесла та повсякденне життя кельтських мешканців.

Місце розкопок, вперше досліджене в 1970-х і 1980-х роках, було знову відвідане в 2024 році з метою розширення досліджень і створення освітнього маршруту.

Тепер відвідувачі можуть оглянути репліки артефактів і дізнатися про присутність кельтів у Мазовії за допомогою інформаційних панелей. "Ми пишаємося відкриттям освітньої стежки в Лисій Горі, — сказав доктор Качинський. — Вона дозволяє кожному оцінити багатство кельтської спадщини та глибоку історію цього регіону".

Сукупність свідчень про стародавню хірургію та металургію в Лисій Горі дає рідкісний погляд на адаптацію кельтів у північній Польщі. Відкриття демонструє, як ці спільноти інтегрували передові медичні практики та виробництво металу, формуючи спадщину, що поєднувала науку, духовність та майстерність.

