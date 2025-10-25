Владели передовыми знаниями: в Польше нашли редкие кельтские артефакты (фото)

Во время раскопок в Мазовии, Польша, исследователи обнаружили редкий инструмент для трепанации черепа и следы обработки железа. Находки свидетельствуют о том, что среди кельтских поселенцев в этом регионе были специалисты, которые владели навыками как в медицине, так и в металлургии.

Исследование, проведенное доктором Бартломеем Качинским из Государственного археологического музея в Варшаве в сотрудничестве с факультетом археологии Варшавского университета, является важным вкладом в изучение кельтского влияния в северной Польше, пишет Arkeonews.

В течение двух сезонов подряд команда исследовала артефакты из поселения на Лысой Горе, связанного с западнобалтийской культурой курганов, и обнаружила многочисленные кельтские предметы. В прошлом году был найден шлем IV века до н. э., а теперь исследователи обнаружили хирургический инструмент, использовавшийся для трепанации, древней практики удаления части черепа.

В течение двух сезонов подряд команда исследовала артефакты из поселения на Лысой Горе Фото: PAP

По словам доктора Качиньского, "такие инструменты известны лишь из нескольких кельтских памятников в Центральной и Южной Европе, в частности в Румынии, Хорватии и Австрии". Детальный анализ показал, что предмет выполнял функцию скальпеля с острым лезвием, вероятно прикрепленным к деревянной ручке.

Этот тип инструмента мог использоваться целителем или друидом, который сопровождал кельтские группы, путешествовавшие по Мазовии. Эта находка свидетельствует о том, что кельтская медицина сочетала практические хирургические методы с ритуальными элементами, отражая культуру, в которой духовные и медицинские традиции переплетались.

Дальнейшие раскопки на Лысой Горе обнаружили фрагменты чашеобразных шлаков и небольшую железную наковальню, подтверждающую местное производство железа. "Наковальня напоминает куб, прикрепленный к пню дерева, и использовалась для ковки небольших железных инструментов", — пояснил доктор Качинский.

Посетители могут осмотреть реплики артефактов и узнать о присутствии кельтов в Мазовии с помощью информационных панелей Фото: PAP

Доказательства указывают на самодостаточную общину, которая полагалась как на металлургические, так и на медицинские знания, возможно, поддерживаемые квалифицированными ремесленниками и целителями среди поселенцев.

Кроме инструмента для трепанации, археологи обнаружили броши, наконечники копий, топоры, детали конской сбруи и оборонительные сооружения, в частности частокол и ров, защищавшие южную сторону поселения. Эти находки дают представление об организации, ремеслах и повседневной жизни кельтских жителей.

Место раскопок, впервые исследованное в 1970-х и 1980-х годах, было вновь посещено в 2024 году с целью расширения исследований и создания образовательного маршрута.

Теперь посетители могут осмотреть реплики артефактов и узнать о присутствии кельтов в Мазовии с помощью информационных панелей. "Мы гордимся открытием образовательной тропы в Лысой Горе, — сказал доктор Качинский, — Она позволяет каждому оценить богатство кельтского наследия и глубокую историю этого региона".

Совокупность свидетельств о древней хирургии и металлургии в Лысой Горе дает редкий взгляд на адаптацию кельтов в северной Польше. Открытие демонстрирует, как эти сообщества интегрировали передовые медицинские практики и производство металла, формируя наследие, сочетающее науку, духовность и мастерство.

