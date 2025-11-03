Одне з найскладніших місць для дослідження: чому Беринговий міст настільки важливий (фото)

Тисячі років тому величезний масив суші з'єднував Азію і Північну Америку там, де зараз течуть крижані води Берингової протоки. Під час останнього Льодовикового періоду ця оголена земля, відома як Беринговий міст, дозволила великим тваринам пересуватися між континентами.

Учені продовжують дискутувати про те, як і коли ранні люди могли перетнути цю територію, порушуючи нові питання про міграцію людей до Америки, пише Live Science.

На думку таких дослідників, як Джессі Халліган з Техаського університету A&M і Морган Сміт з Університету Теннессі в Чаттанузі, затоплений Беринговий міст залишається одним із найскладніших, але потенційно найцікавіших археологічних об'єктів.

Халліган пояснив, що "будь-яке місце, яке ми знайдемо, може повністю змінити те, що ми знаємо про цих перших людей", зазначивши, наскільки рідкісними є зміни кінця Льодовикового періоду в цьому регіоні.

Холодні води Берингової протоки, бідні на мікроби, могли зберегти органічні матеріали, такі як одяг, інструменти або фрагменти житла, майже в незмінному стані, даючи рідкісну можливість зазирнути в доісторичне життя. Однак Сміт зазначив, що умови в протоці можуть швидко стати "надзвичайно некерованими", що робить польові роботи там надзвичайно складними й дорогими.

Холодні води Берингової протоки могли зберегти органічні матеріали Фото: Bond, J.D. 2019. Paleodrainage map of Beringia. Yukon Geological Survey, Open File 2019-2

Крім низьких температур, потужні течії й товсті шари осаду ускладнюють підводні дослідження. Як пояснив Джессі Фармер з Бостонського університету Массачусетсу, шторми можуть зробити мілководні моря небезпечно бурхливими, створюючи екстремальну мінливість погоди та умов для дайвінгу.

Щобільше, значна частина стародавнього рельєфу зараз похована під 3–15 метрами осаду, що робить традиційні археологічні методи неефективними. Дайвери можуть досліджувати лише обмежену глибину впродовж короткого часу, а керни осаду дають лише невеликі зразки. Сміт порівняв пошук артефактів із "справжньою проблемою голки в стозі сіна".

Щоб подолати ці перешкоди, вчені все частіше звертаються до сучасних технологій сонарного картографування та дистанційного зондування. Ці технології дозволяють їм виявляти сліди минулих ландшафтів під шарами мулу, точно визначаючи райони, де колись могла відбуватися людська діяльність.

Халліган зазначив, що деякі керни вже містять залишки комах і пилку, які допомагають реконструювати стародавні середовища. Однак фінансування досліджень і логістика залишаються головними перешкодами — великі дослідницькі судна можуть коштувати до 15 000 доларів на день, їх потрібно бронювати за рік наперед, і вони залежать від непередбачуваної погоди.

Попри ці виклики, і Халліган, і Сміт вірять, що результати можуть бути революційними. Як підсумували дослідники, "там майже напевно є місця", які чекають, щоб розкрити, як людство вперше поширилося по континентах.

