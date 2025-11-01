Важить у 450 тисячів разів більше за Сонце: у сусідній галактиці ховається небезпечний об'єкт

Астрономи вже давно дивуються з приводу карликової галактики, яка виглядає набагато тьмянішою, ніж можна було б очікувати, зважаючи на її масу. Останні дослідження показують, що ця тьмяність може бути спричинена великою чорною дірою, прихованою в її центрі.

Згідно з новими розрахунками, ця чорна діра може важити приблизно в 450 000 разів більше за Сонце, що дивно добре узгоджується з спостережуваними рухами зірок галактики, пише IFLScience.

Дослідження, проведене аспірантами під керівництвом професора Карла Гебхардта та доктора Річарда Анантуа з Техаського університету в Остіні та Сан-Антоніо, було зосереджено на Segue 1, одній з найменших відомих супутникових галактик Чумацького Шляху.

Хоча вона містить лише близько 1000 зірок, швидкість і розподіл цих зірок вказують на те, що Segue 1 має величезну загальну масу — набагато більшу, ніж можна пояснити лише видимою матерією. Впродовж багатьох років вчені вважали, що ця прихована маса є темною матерією. Однак нова модель припускає, що стабільність галактики та її незвичайні рухомі моделі можуть бути пояснені існуванням однієї масивної чорної діри.

У своєму аналізі дослідники виявили, що чорна діра масою приблизно 450 000 сонячних мас може пояснити, чому зірки поблизу центру Segue 1 рухаються швидко, а ті, що знаходяться далі, дрейфують повільно.

Для порівняння, центральна чорна діра Чумацького Шляху, Стрілець A*, приблизно в дев'ять разів масивніша, але вона знаходиться в галактиці, що налічує сотні мільярдів зірок, що робить чорну діру Segue 1 надзвичайно великою для її розміру.

Як пояснив головний автор Натаніель Лухан, це відкриття може змінити те, як астрономи моделюють карликові галактики, показуючи, що такі системи можуть містити чорні діри, а не бути домінованими виключно темною матерією.

Докази також вказують на те, що Segue 1 поступово розривається гравітаційним тяжінням Чумацького Шляху, втрачаючи зірки і газ зі своїх зовнішніх країв. Команда вважає, що галактика колись могла бути більшою і що навіть ця масивна чорна діра не змогла запобігти її руйнуванню.

Цікаво, що подібні "крихітні галактики з великими чорними дірами" спостерігалися на великих відстанях у ранньому Всесвіті — об'єкти, відомі як Little Red Dots (Маленькі червоні крапки) — хоча Segue 1 знаходиться набагато ближче і здається неактивною, оскільки її чорна діра в цей час не живиться матерією.

Окрім цього, Segue 1 містить менше важких елементів, ніж майже будь-яка інша галактика, що свідчить про те, що вона припинила еволюціонувати близько 13 мільярдів років тому. Інші карликові галактики, такі як Bootes I, Tucana II і Ursa Major I, мають таку ж давню природу, бідну на метали, але вони менш масивні і легші для розуміння.

Поєднання величезної маси, слабкого світла і надзвичайного віку Segue 1 робить її однією з найдивніших і найцікавіших галактичних сусідок Чумацького Шляху — можливою реліквією найдавніших часів Всесвіту, яка все ще приховує в собі колосальну таємницю.

