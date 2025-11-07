Древнее хеттской цивилизации: в Турции найден памятник древней культуры (фото)

Археологи, работающие в центральной Турции, обнаружили древние наскальные рисунки, возраст которых оценивается примерно в 8000 лет. Изображения нашли в городе Кайсери, известном своим богатым доисторическим ландшафтом и вулканической местностью.

Исследовательская группа, в состав которой входили эксперты из Управления музеев Кайсери и Провинциального управления культуры и туризма, задокументировала петроглифы, высеченные на вулканических скалах у южного подножия горы Эрджиес, пишет Arkeonews.

Предварительные исследования показывают, что рисунки датируются поздним неолитом или ранней халколитической эпохой, примерно 6000 годами до н. э., задолго до возникновения Хеттской империи или ассирийских торговых колоний, которые сформировали Анатолию бронзового века. По словам археологов, "каждый вырез — будь то изображения животных, людей или абстрактных мотивов — отражает символическое сознание, которое на тысячелетия предшествует письменной коммуникации".

Подобные образцы доисторического искусства находили в восточных регионах, таких как Хаккари и Нигде, но подобные находки в Центральной Анатолии являются чрезвычайно редкими Фото: IHA

Исследователи считают, что когда-то это место имело ритуальное или общественное значение, возможно, служа местом встречи для ранних групп земледельцев и скотоводов. Рисунки изображают фигуры людей и животных рядом с геометрическими узорами, которые могут символизировать социальные собрания, охотничьи ритуалы или первые попытки мифологического повествования.

Подобные образцы доисторического искусства находили в восточных регионах, таких как Хаккари и Нигде, но подобные находки в Центральной Анатолии чрезвычайно редки. Поэтому эта находка является важным звеном в исследовании того, как символические и духовные традиции распространялись в регионе во время перехода к оседлому образу жизни.

После открытия культурные органы власти начали процесс регистрации места, чтобы обеспечить его защиту. После официального признания эта территория, вероятно, будет определена археологической заповедной зоной.

В будущих исследованиях будут использоваться такие методы, как 3D-моделирование, фотограмметрия и микроскопический анализ износа, чтобы лучше понять, как были сделаны рисунки, какие инструменты использовались и как они эволюционировали со временем.

Один из исследователей отметил, что эти доказательства "свидетельствуют о существовании организованного символического выражения в Центральной Анатолии задолго до хеттов", что позволяет предположить, что эта территория была центром не только раннего земледелия, но и абстрактного мышления.

Эта находка обогащает долгую историю Кайсери как перекрестка цивилизаций. Известный в древности как Мазака, а позже как Кесария, город Кайсери играл важную роль в торговле и культурном обмене в течение ассирийского и хеттского периодов. Однако вновь обнаруженные рисунки свидетельствуют, что культурное значение этого места достигает нескольких тысячелетий раньше — до времени, когда люди впервые высекли свои верования, опыт и воображение на камне.

Эксперты надеются, что со временем это место будет открыто для посетителей как музей под открытым небом, что позволит наблюдать за древнейшими проявлениями человеческого творчества в Центральной Анатолии. Эти рисунки являются свидетельством того, как ранние люди связывали себя с природой, сообществом и окружающим миром.

