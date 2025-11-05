Мозаику с символами смерти обнаружили в Помпеях: ее создали еще до катастрофы (фото)

В Помпеях археологи обнаружили древнюю мозаику, которая несет в себе послание о жизни и смертности. Найденная в римском доме, который также служил магазином, эта работа остается одним из самых ярких символов города, разрушенного извержением Везувия в 79 году н. э.

Произведение, которое сейчас хранится в Национальном археологическом музее Неаполя, впервые обнаружили во время раскопок в 1874 году. Его размеры составляют примерно 47 на 41 сантиметр, и оно состоит из сотен маленьких цветных плиток, пишет Live Science.

В центре изображения лежит череп, который, по мнению некоторых экспертов, был скопирован по образцу черепа обезьяны, окруженный рядом символических предметов. Висок над черепом символизирует равновесие, а внизу изображена бабочка, которая, вероятно, символизирует душу. Ниже колесо символизирует удачу.

С одной стороны висят скипетр и пурпурный плащ, означающие власть и богатство, которые контрастируют с нищенской палкой и седельной сумкой, символизирующими бедность. По словам кураторов музея, эти образы отражают вечное равновесие между крайностями жизни и напоминают зрителям, что смерть в конце концов уравняет всех.

Эксперты считают, что произведение искусства служило личным напоминанием его владельцу Фото: Public Domain

Мозаика когда-то украшала столовую дома, который позже превратили в мастерскую по выделки кожи. Надпись углем у входа свидетельствует о том, что здание, вероятно, принадлежало М. Весонию Примусу, который владел как кожевенной мастерской, так и валяльной мастерской для чистки и покраски одежды. Эксперты считают, что произведение искусства служило личным напоминанием его владельцу — memento mori, размышлением о смертности и смирении.

Эта символическая традиция распространилась далеко за пределы Помпеев. Археологи нашли подобные мотивы"Memento Mori" по всей Европе.

