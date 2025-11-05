Мозаїку з символами смерті виявили у Помпеях: її створили ще до катастрофи (фото)

У Помпеях археологи виявили стародавню мозаїку, яка несе в собі послання про життя і смертність. Знайдена в римському будинку, який також служив магазином, ця робота залишається одним з найяскравіших символів міста, зруйнованого виверженням Везувію в 79 році н. е.

Витвір, який зараз зберігається в Національному археологічному музеї Неаполя, вперше виявили під час розкопок у 1874 році. Його розміри становлять приблизно 47 на 41 сантиметр, і він складається з сотень маленьких кольорових плиток, пише Live Science.

У центрі зображення лежить череп, який, на думку деяких експертів, був скопійований за зразком черепа мавпи, оточений низкою символічних предметів. Висок над черепом символізує рівновагу, а внизу зображений метелик, який, ймовірно, символізує душу. Нижче колесо символізує удачу.

З однієї сторони висять скіпетр і пурпуровий плащ, що означають владу і багатство, які контрастують з жебрацькою палицею і сідельною сумкою, що символізують бідність. За словами кураторів музею, ці образи відображають вічну рівновагу між крайнощами життя і нагадують глядачам, що смерть зрештою зрівнює всіх.

Експерти вважають, що твір мистецтва служив особистим нагадуванням його власнику Фото: Public Domain

Мозаїка колись прикрашала їдальню будинку, який пізніше перетворили на майстерню з вичинки шкіри. Напис вугіллям біля входу свідчить про те, що будівля, ймовірно, належала М. Весонію Примусу, який володів як шкіряною майстернею, так і валяльною майстернею для чищення та фарбування одягу. Експерти вважають, що твір мистецтва служив особистим нагадуванням його власнику — memento mori, роздумом про смертність і смиренність.

Ця символічна традиція поширилася далеко за межі Помпеїв. Археологи знайшли подібні мотиви "Memento Mori" по всій Європі.

