Рідкісний шедевр римського мистецтва: у Хорватії знайшли стародавню скульптуру (фото)

Нещодавня археологічна знахідка знову привернула увагу до багатої історії прибережного міста Пула в Хорватії. Під час розкопок у старому кварталі міста дослідники виявили мармурову статую "Сплячого Амура", якій майже 2000 років.

Експерти вважають цю скульптуру одним із найважливіших творів мистецтва римської епохи, коли-небудь знайдених в Істрійському регіоні, що відображає як художню майстерність, так і культурну вишуканість стародавньої Пули, пише Arkeonews.

Команда дослідників під керівництвом археологині Олександри Паїч виявили статую на глибині декількох метрів під вулицею Кастропола. Мармурова фігура довжиною близько 98 сантиметрів була розбита на дві частини і, як вважається, прикрашала розкішний будинок II століття н. е.

"Ми буквально пробудили його від двотисячолітнього сну", — сказала Паїч, описуючи момент, коли фігура Амура, або Ероса, бога кохання, знову з'явилася з-під землі. Молодий бог зображений відпочиваючим на левовій шкурі в супроводі маленької ящірки — рідкісного мотиву, який зустрічається лише в декількох прикладах по всій Європі.

Молодий бог зображений відпочиваючим на левовій шкурі в супроводі маленької ящірки Фото: Archaeological Museum of Istria, via Facebook

У стародавньому римському та елліністичному мистецтві Сплячий Амур мав глибоке символічне значення. Поза своєю спокійною зовнішністю, він символізував зв'язок між коханням, сном і смертністю — візуальну метафору вічного кохання і відродження після смерті.

За словами Сільвани Петешич з Археологічного музею Істрії, статуя виготовлена з дрібнозернистого білого мармуру, походження якого залишається невідомим. Вона відзначила надзвичайну майстерність у зображенні Амура, назвавши його одним з найдосконаліших зразків такого роду, що збереглися в Європі.

Розкопки показали, що місце знахідки статуї займає площу близько 1200 квадратних метрів між Цвечичевом і Главіничевим Упхіллом, районом, багатим на залишки римського центру Пули. Докази свідчать, що в домі були складні мозаїки, мармурові стіни та барвисті фрески, що відображали багатство його власників.

Дарко Комшо, директор Археологічного музею Істрії, наголосив, що "це надзвичайна знахідка, яка свідчить про багатство і культуру стародавньої Пули", підтверджуючи роль міста як одного з провідних археологічних пам'яток Середземномор'я.

Експерти з консервації вже почали ретельно збирати фрагменти скульптури і використовувати лазерну технологію для очищення мармуру без пошкодження його поверхні. Після реставрації "Сплячий Амур" стане частиною постійної експозиції Археологічного музею Істрії, приєднавшись до інших визначних артефактів римської спадщини Пули.

Комшо зазначив, що місія музею полягає в збереженні таких шедеврів для майбутніх поколінь, назвавши скульптуру "мостом між стародавнім і сучасним містом" та нагадуванням про історії, які досі приховані під вулицями Пули.

З історією, що налічує понад 2300 років, Пула залишається одним з ключових археологічних центрів Адріатики. Кожна нова знахідка підкріплює спадщину Пули як місця, де історія продовжує виходити з-під землі — шматочок за шматочком, історія за історією.

