Редкий шедевр римского искусства: в Хорватии нашли древнюю скульптуру (фото)

Недавняя археологическая находка вновь привлекла внимание к богатой истории прибрежного города Пула в Хорватии. Во время раскопок в старом квартале города исследователи обнаружили мраморную статую "Спящего Амура", которой почти 2000 лет.

Эксперты считают эту скульптуру одним из важнейших произведений искусства римской эпохи, когда-либо найденных в Истрийском регионе, отражающим как художественное мастерство, так и культурную изысканность древней Пулы, пишет Arkeonews.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Команда исследователей под руководством археолога Александры Паич обнаружила статую на глубине нескольких метров под улицей Кастропола. Мраморная фигура длиной около 98 сантиметров была разбита на две части и, как считается, украшала роскошный дом II века н. э.

Відео дня

"Мы буквально пробудили его от двухтысячелетнего сна", — сказала Паич, описывая момент, когда фигура Амура, или Эроса, бога любви, вновь появилась из-под земли. Молодой бог изображен отдыхающим на львиной шкуре в сопровождении маленькой ящерицы — редкого мотива, который встречается лишь в нескольких примерах по всей Европе.

Молодой бог изображен отдыхающим на львиной шкуре в сопровождении маленькой ящерицы. Фото: Archaeological Museum of Istria, via Facebook

В древнем римском и эллинистическом искусстве Спящий Амур имел глубокое символическое значение. Вне своей спокойной внешности, он символизировал связь между любовью, сном и смертностью — визуальную метафору вечной любви и возрождения после смерти.

По словам Сильваны Петешич из Археологического музея Истрии, статуя изготовлена из мелкозернистого белого мрамора, происхождение которого остается неизвестным. Она отметила необычайное мастерство в изображении Амура, назвав его одним из самых совершенных образцов такого рода, сохранившихся в Европе.

Раскопки показали, что место находки статуи занимает площадь около 1200 квадратных метров между Цвечичевом и Главиничевым Упхиллом, районом, богатым на остатки римского центра Пулы. Доказательства свидетельствуют, что в доме были сложные мозаики, мраморные стены и красочные фрески, отражавшие богатство его владельцев.

Дарко Комшо, директор Археологического музея Истрии, отметил, что "это чрезвычайная находка, которая свидетельствует о богатстве и культуре древней Пулы", подтверждая роль города как одного из ведущих археологических памятников Средиземноморья.

Эксперты по консервации уже начали тщательно собирать фрагменты скульптуры и использовать лазерную технологию для очистки мрамора без повреждения его поверхности. После реставрации "Спящий Амур" станет частью постоянной экспозиции Археологического музея Истрии, присоединившись к другим выдающимся артефактам римского наследия Пулы.

Комшо отметил, что миссия музея заключается в сохранении таких шедевров для будущих поколений, назвав скульптуру "мостом между древним и современным городом" и напоминанием об истории, которые до сих пор скрыты под улицами Пулы.

Важно

Заглянули под вечную мерзлоту: ученые узнали, как на самом деле выглядит Антарктида

С историей, насчитывающей более 2300 лет, Пула остается одним из ключевых археологических центров Адриатики. Каждая новая находка подкрепляет наследие Пулы как места, где история продолжает выходить из-под земли — кусочек за кусочком, история за историей.

Ранее Фокус писал о секретах зеленой мумии, которые недавно раскрыли ученые. Ее нашли в 1987 году под старинной виллой в Болонье, Италия.

Также мы рассказывали об открытии Большого египетского музея, который строили 20 лет. В коллекции представлены все артефакты из гробницы Тутанхамона, что произошло впервые в истории.